IP de Veracruz crea página: #Yunes ya págame #Yo no soy empresa fantasma

Empresarios desesperados porque pasan los meses y no les paga el Gobierno de Veracruz lo que les debe, manifestaron su inconformidad y crearon una página de Facebook para cobrar al gobierno de Miguel Ángel Yunes.



Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) crearon la página de Facebook #Yunes ya págame #Yo no soy empresa fantasma para que ahí cada uno de los proveedores den a conocer a la opinión pública la deuda que se niega a pagarles el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



La empresaria de servicios y alimentos, Brenda Cerón Chagoya, aseveró que el gobierno del estado les adeuda cuatro servicios, dos de la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa y dos del actual gobierno de Yunes Linares.



\"Desde marzo del año 2017, no me dan respuesta. No nos quieren pagar en efectivo, sino que quieren darnos un pago con vales de gasolina. A mí me genera desconfianza, por qué cómo es posible que las secretarías tengan presupuesto para gasolina y no para pagar lo que deben\".