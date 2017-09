Mantiene Profeco en Xalapa operativos en negocios por fiestas patrias

La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Xalapa, Leticia Segura Pérez, reveló que al momento han inmovilizado tres básculas de restaurantes por no estar calibradas, mismos que podrían hacerse acreedores a sanciones de hasta 11 mil pesos.



En entrevista precisó que por las fiestas patrias han realizado 10 verificaciones para evitar abusos hacia los consumidores, que son principalmente por la exigencia de propina.



"Tenemos un operativo de fiestas patrias, ese operativo inició la semana anterior y continúa hasta este viernes hemos realizado a la fecha 10 verificaciones, hemos encontrado tres incumplimientos en diversos establecimientos, restaurantes específicamente, por no contar con su instrumento de medición, báscula calibrada", dijo.



Recordó que el periodo para calibrar las básculas fue hasta mayo por lo que quien no cuente con ello es acreedor primero a la inmovilización de la báscula y después a una sanción administrativa, que va de los 700 pesos a los 11 mil dependiendo de la falta.



En ese tenor, respecto a la venta de alcohol, explicó que su trabajo es supervisar la Norma Oficial de Tequila o alcohol en general por lo que han estado inspeccionando mercados que lo comercian así como tiendas especializadas en vinos y licores.



"Hemos encontrado que cumplen con la norma oficial todos ellos, además de que están dando cumplimiento a las promociones y ofertas que tienen para estos días, aquí la petición sería que los consumidores acudan a Profeco en cuanto detecten que hay alguna irregularidad nos lo hagan saber", abundó.



Además advirtió que este viernes reforzarán la vigilancia en los bares y licorerías para supervisar que respeten las promociones que ofertan por el Día de la Independencia.