Casi un hecho, segunda Alerta de Género para Veracruz, informa diputada

A casi dos semanas de que se cumpla el plazo para acatar las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que incluiría la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro reconoció que no han tenido avances al respecto en el Congreso Local.



La diputada de Morena que impulsó la iniciativa para despenalizar el aborto denunció que además de la falta de voluntad para trabajar en el tema por parte de los legisladores, el conflicto de la presidencia de la Junta de Coordinación Política podría afectar los trabajos.



Por ello, consideró que es casi un hecho que se decretará una segunda alerta de género, ahora por agravio comparado en el estado.



“Pues no, no ha habido avances, hemos solicitado en dos ocasiones vía oficio que se reúnan las comisiones”, argumentó.



Consideró que es un tema complejo y polémico para algunos grupos, por lo que los legisladores han tenido “miedo de entrarle”.



“Pues tocará a todo el estado; por si fuera poco además de los números rojos que tenemos, ser el primer estado del país en tener dos alertas es un indicador claro de que este gobierno que tenemos no ha funcionado”, acusó.



Respecto a la disputa por la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la diputada de Morena apuntó que seguirán los procedimientos, y aunque reconoció que puede generar retrasos en los temas importantes, no será pretexto para que su fracción parlamentaria dejé de trabajar.