Condena Américo hechos de violencia registrados en Xalapa

El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, condenó y repudió los hechos de violencia registrados en la ciudad y pidió a la población no caer en psicosis y seguir realizando sus actividades con normalidad.



"En Xalapa condenamos los hechos de violencia y entendemos que se está generando una inquietud y psicosis que no debemos permitir en la sociedad, somos más los que buscamos que se cumpla con el estado de derecho, queremos que Xalapa no sea un escenario para este tipo de acciones, como tirar los cuerpos en un parque público", dijo.



Sostuvo que el que existan ejecuciones y hasta que se tiren cuerpos en espacios públicos provoca el repudio hoy más que nunca de la violencia.



"Lo lamentamos pero también exigimos con firmeza, con claridad, que se mejoren las condiciones de atención de la Seguridad Pública en Xalapa", abundó.



Dijo no contar con los elementos para decir a qué se deben las ejecuciones y mucho menos a qué grupo pertenecían, si de eso se tratara, pero enfatizó que independientemente de esas circunstancias, en Xalapa no se debe de repetir ese escenario por lo que se buscará entablar una mesa de trabajo con el gobierno del estado y las fuerzas federales para mejorar las condiciones de seguridad y vigilancia.



Aun así, resaltó que en xalapa no hay elementos para considerar que es inseguro participar en el evento del grito de independencia.



"Xalapa debe de seguir viviendo la vida cotidiana, los elementos por los que se dieron los sucesos de ayer deben ser deslindados y analizados por las autoridades ministeriales", enfatizó.



Exigió que se mejoren las condiciones de atención de la seguridad pública en Xalapa, aunque reconoció que se están haciendo esfuerzos, por lo que no deslindarán responsabilidades dado que no se trata de tirarle la bolita a nadie.



"Es un tema estatal, federal, municipal, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, Xalapa desde lo preventivo, Xalapa desde el rescate de los espacios públicos, desde la inversión que se ha hecho en materia de seguridad, que es una inversión cercana a los 100 millones de pesos", abundó.



Y es que recordó que en su gestión se ha apoyado a la Secretaría de Seguridad Pública en capacitación, vehículos, armamento, chalecos, cámaras de vigilancia, entre otras acciones.



Reiteró que no hay nada que incentive más los hechos delictivos que la propia impunidad por lo que dijo serán las autoridades ministeriales y la Fiscalía General del Estado quien deslinde responsabilidades, realizar las investigaciones y así esclarecer los motivos de esos hechos.



"Xalapa está indignada, los xalapeños queremos más seguridad, no se puede tener un escenario como el día de ayer nuevamente, son ya muchos los casos que hemos visto en la capital de Veracruz y es una historia que antes no se contaba", abundó.