Seguridad se ha visto rebasada en Veracruz: Jesús Castañeda

Después de la ejecución de cuatro personas este miércoles a plena luz del día en la capital estado, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz (CCEV) Jesús Castañeda Nevárez, consideró que el tema de la seguridad en el estado se encuentra rebasada.



En entrevista mencionó que no tan solo es un tema que atañe a las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, sino también de la propia sociedad, entre los que se encuentran los padres y madres de familia.



Si bien es cierto -dijo- que la autoridad debe ser la encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos, también se debe encontrar que existen otros actores en donde las familias tienen mucha responsabilidad. “Hemos descuidado también la formación de nuestros hijos y hemos sido permisivos como padres. Nos duele ver que las víctimas de la delincuencia están siendo jóvenes”.



El empresario mencionó que como padres deben asumir la responsabilidad de los actos que realicen sus hijos, sin dejar de lado exigir la responsabilidad que corresponde a las autoridades.



De igual manera, expuso que se necesita una convocatoria de la autoridad para analizar entre todos esta problemática por la que está pasando el estado y sea atendida de manera inmediata.



“Lo que queremos es que la autoridad nos convoque porque nosotros queremos convocar a la autoridad, pero parece ser que no nos ve, ni nos escucha”.



Castañeda Nevárez, dijo que ante la sociedad y sus reclamos son invisibles para las autoridades: “no hemos podido hacer un clamor general que mueva conciencias y que nos haga despertar ante un problema que nos está aplastando”.



Dijo que el gobierno tiene que abrir espacios de oportunidad de diálogo para atender estos asuntos.



Para finalizar mencionó después de las ejecuciones, a través de las redes sociales se trató de crear sicosis entre la sociedad para que los xalapeños no asistan a celebrar el tradicional Grito de Independencia este 15 de septiembre en la Plaza Lerdo de la capital.