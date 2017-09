DIF suspende actividades de Casa Hogar; aplica Ley 579

Por incumplir con disposiciones en materia de seguridad y protección civil regidas por la Ley 579, personal del área Jurídica y de la Defensa del Menor del DIF municipal, acompañados de elementos de Protección Civil tomaron en custodia a seis niños de entre 10 y 14 años de edad, de la Casa Hogar Yeladim, Sendero de Vida y precisaron que dicha institución ya contaba con una denuncia de omisión de cuidado ante la Agencia Especializada de éste Distrito Judicial.



Por dicha situación, el servicio que brinda la Casa Hogar Yeladin queda temporalmente suspendido, hasta en tanto regulariza su situación en materia de Protección Civil y demuestra mejoras en sus áreas administrativas y operativas, información que le fue expuesta al apoderado legal Apolinar Gálvez Garduño.



De acuerdo a la supervisión a cargo de la Dirección Municipal de Protección Civil, se dijo que de acuerdo a un recorrido de inspección a cargo del técnico Rafael García Salazar se comprobó que la Casa Hogar no cuenta con extintores, medidas de seguridad y un Plan Interno de Protección civil, por ello se les dio plazo de 5 días, pero al vencimiento del mismo no corrigieron.



Se dijo que al tratarse de niños que están albergados en ese lugar es obligación y facultad del DIF actuar al tratarse de casas hogar, internados o albergues en acudir, por ello seis de 11 niños fueron canalizados al Albergue La Esperanza que depende del DIF, donde se les dará la atención que requieran. El resto de los niños argumenta el Apoderado Legal del inmueble fueron retirados por sus padres.



Es de mencionar que el DIF municipal recibió llamadas y reportes de manera anónima y también por comparecencia y el pasado 31 de agosto recibieron una llamada donde los ponían en conocimiento que había omisión de cuidado en dicho lugar para con los menores, por lo cual se aplicó el protocolo y se canalizó la atención al Departamento de Trabajo Social.



Es de mencionar que el procedimiento para retirar la custodia de los menores se llevó a cabo a través de un procedimiento legal, tras la negativa del Apodera Legal de Yeladin, quien en principio se negó a abrir las puertas para una supervisión integral de la cual se comprobó que no existen condiciones adecuadas de espacios para atender a niños y niñas, falta personal y el que existe hace hasta tres funciones diferentes, entre otras situaciones.