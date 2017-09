Presentan propuestas para cancelar concesión de alumbrado público en Poza Rica

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-13-21:12:27 Poza Rica

Con el proyecto de ahorro de energía, los especialistas del Programa Espacial de Poza Rica presentaron tres propuestas al Ayuntamiento para que cancele la concesión del alumbrado público que pretende asignarse a la empresa \"NL Technologies\" durante los próximos 15 años.



De acuerdo a un análisis del costo de consumo de luz, que es de 2 millones 253 mil pesos mensuales, realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ayuntamiento y el Programa Espacial Poza Rica, las tres iniciativas permitirán reemplazar 13 mil 600 luminarias con tecnología LED y su vida útil será de al menos 11 años.



Fue la explicación que dio el encargado del Programa Espacial Poza Rica, Israel Téllez González al insistir en que el gobierno municipal debe reconsiderar el contrato de Asociación Público - Privado (APP) que contempla realizar con \"NL Technologies\", una compañía originaria de Monterrey, Nuevo León.



La primer propuesta consiste en sustituir las lámparas, pero requieren una inversión de 31 millones 36 mil 568 pesos. El ahorro anual será de 12 millones 597 mil 279 pesos, equivalente al 54 por ciento del gasto actual, y con un plazo de liquidación de la deuda de 2 años con cuatro meses.



El segundo proyecto contempla instalar lámparas LED con celdas fotovoltaicas. Requieren de 35 millones 647 mil 578 pesos, y permitirá ahorrar 13 millones 796 mil 525 pesos. El plazo para liquidarla es de 2 años con 5 meses.



La tercera iniciativa consiste en instalar un sistema de telegestión y operación remota del alumbrado público, y necesitan una inversión de 58 millones 569 mil 489 pesos, los cuales serán destinadas para habilitar lámparas solares que usen celdas fotovoltaicas o baterías, para que el consumo de electricidad sea desconectada de la CFE.



De ejecutarse este planteamiento, permitirá ahorrarse 13 millones 796 mil 525 pesos y con lapso de liquidación en 4 años con 2 meses, y no significa endeudarse durante 15 años como lo plantea la comuna actual, indicó Téllez González.



Estas dos últimas propuestas, el Ayuntamiento puede inscribirlas al programa de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía (Conuee) que con el apoyo del Banco Nacional de Obras (Banobras), para recibir un financiamiento a fondo perdido de 10 millones de pesos, explicó Israel Téllez González.



Ese presupuesto podría usarse para liquidar la deuda que generaría los proyectos, o en su caso, destinarlo como reserva para el mantenimiento; esto también generaría empleo temporal para un mínimo de 40 personas durante cinco meses.



En el análisis que realizaron a las facturas de la CFE, los especialistas del Programa Espacial Poza Rica determinaron que de las 14 mil 9 lámparas que funcionan en la ciudad, ya sea con vapor de alta presión, adhesivos metálicos, de mercurio y luz mixta, muy pocos utilizan la tecnología LED, sólo 600 focos no podrán sustituirse por sus características que presentan.



Pero del total, representa un ahorro del presupuesto público, con la cual, el gobierno local podrá adquirir las luminarias LED. \"Hay que resaltar que no esta no es la mejor propuesta, puede haber mucho mejores iniciativas, pero necesitamos que la ciudadanía haga propuestas\", refirió el encargado del programa Espacial de Poza Rica.