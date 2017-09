Pemex raciona vales de gasolina en norte veracruzano

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) aplicó recorte presupuestal y redujo el consumo de combustible para los obreros de la zona norte de Veracruz, indicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de la sección, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz.



Pemex disminuyó el número y la cantidad de vales de gasolina para los operadores de los pozos de producción que integran el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), ubicados principalmente en los municipios de Papantla, Coatzintla, Poza Rica, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Álamo Temapache.



\"No es posible esta situación, casi, casi están dejando de bombear, pero ojalá que este colapso no vaya ser un asunto que nos vayamos a arrepentir el día de mañana\", expresó el dirigente del STPRM de la sección 30 al opinar sobre el nuevo recorte de personal que contempla ejecutar Pemex.



Quiroz Cruz insistió en que en estos momentos es necesario reorganizar las estrategias, avaladas por el comité ejecutivo federal del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, para evitar mayores perjuicios al sector obrero,y a sus familiares.



Las cuestiones que puedan resolverse de manera local se harán, y las otras requerirán planes de trabajo distintos a los que se ejecutan normalmente dentro de Petróleos Mexicanos para explorar y producir combustibles.



Cuando fue cuestionado sobre los perjuicios que ha generado la reforma energética en la sección 30, Sergio Lorenzo Quiroz respondió seriamente, \"este no es momento para hablar de eso, ya lo pasado es pasado. Ahorita estamos atendiendo esta situación\", expresó mientras se alejó del sitio para saludar a sus compañeros del sindicato.