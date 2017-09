Dejó ‘Katia’ afectaciones a ganaderos del norte de Veracruz

Municipios como Tecolutla, Gutierrez Zamora y su parte colindante con Puebla fueron los que resultaron con más afectaciones en el sector ganadero tras el paso del Huracán Katia en días pasados, daños que son difícil de cuantificar en estos momentos. Así lo señaló Armando Cuervo Cordero, presidente de la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz (UGRNV).



Las afectaciones principales han sido las crecidas de los ríos, ya que al desbordarse dañan los pastizales que con más de dos días que permanezcan húmedos ya no son útiles para la alimentación del ganado.



En ese sentido, dijo que el Gobierno del Estado está apoyando en este tema, al mismo tiempo que la Confederación Nacional Ganadera estaría aplicando el seguro de ganaderos, esto en caso de existir pérdidas de ganado, ya sea por inundación, por deslaves o rayos.



Al mismo tiempo, precisó que apoyarán a quienes también hayan sido afectados en cuestiones de infraestructura y no solamente a los productores ganaderos.



Puntualizó que este seguro que brinda la confederación es aplicable para todos los que forman parte de este sector ante cualquier tipo de catástrofe por algún fenómeno natural.



"Si hubo pérdidas de ganado, que pudiéramos decir momentáneamente, porque los encontraron arroyo abajo, mientras que otros más encontraron sus animales ahogados por las inundaciones registradas en algunos predios y por las crecidas de los ríos".



No obstante, aseguró que más al norte de la entidad en algunos municipios, las recientes precipitaciones fueron beneficiosas para el campo, ya que permitieron que las presas pasaran de un 40 por ciento a más de 60 por ciento de su capacidad, con lo cual logran hacerle frente a la sequía por la que se atraviesa en esta temporada.



Agregó que precisamente en esta temporada de lluvias y huracanes, los ganaderos tienen la esperanza que las presas y zaguanes puedan estar al cien por ciento.