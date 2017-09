Exigen cambio de maestra en primaria de Jilotepec por faltista; toman instalaciones

Padres de familia de la escuela primaria “Ignacio Allende” de la comunidad Vista Hermosa, en el municipio de Jilotepec, tomaron las instalaciones del plantel solicitando cambio de la docente de quinto y sexto grado, ya que aseguran es faltista y no cumple con los horarios de trabajo.



Desde temprana hora, los padres de familia exigieron atención por parte del supervisor de la zona y de la Secretaría de Educación de Veracruz; la directora del plantel, Nancy Evelin Ramos, mencionó que se ha dialogado y han firmado acuerdos con la maestra pero ella continúa faltando.



Comentó que el supervisor de la Zona 012 Xalapa Foráneas les indicó que ya está en proceso el cambio de la docente, sin embargo los padres de familia no ven ni para cuando llegue el nuevo maestro.



Detallaron que la escuela es multigrado, lo que significa que solo existen tres maestros y ellos son los que deben atender a más de 50 niños.



Los inconformes señalaron que el ciclo escolar pasado les quitaron un docente porque la matrícula era baja pero los papás aseguran que es baja porque muchos padres han decidido mandar a sus hijos a otro a escuelas en ubicadas dentro de la misma comunidad.



Finalmente denunciaron que los gastos de la escuela son pagados por ellos mismos puesto que no tienen intendente; son las propias madres de familia las que se encargan de mantener aseadas las instalaciones.