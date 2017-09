Necesario resolver la deuda a corto plazo: Carlos Antonio Morales

El diputado local del PRI, Carlos Antonio Morales Guevara, vaticinó que la deuda a corto plazo se judicializará hasta que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares reconozca los pasivos con proveedores y contratistas que dejó la administración anterior.



En ese sentido lamentó que la actual administración siga sin depurar el padrón de deuda a corto plazo, pese a que se anunció como una acción de gobierno cuando comenzó el actual bienio.



“No se ha hecho nada, no se ha depurado; además se dijo que se habían recuperado mil 250 millones de pesos, después se dice que 700, que 400, dinero que iba a ser aplicado para temas hospitalarios (…).



“Hay confusión entre lo que se comenta y lo que es la realidad, son los temas que todavía se tienen que aclarar”, consideró en entrevista.



Recordó que luego de que la actual Legislatura derogó la reforma que permitía el uso del impuesto a la nómina para el pago de pasivos estatales, de ahí existe un vacío en este tema, pues el padrón de proveedores no se ha actualizado en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ni se ha explicado cómo se les pagará.



“Ya no tendrá que ser bajo ese esquema, como se había previsto el pagar los adeudos que se hayan generado en la administración anterior y que hayan quedado registrados como deuda o pasivos de pago inmediato”.



El legislador del PRI exhortó a los empresarios a acudir ante la Sefiplan o incluso ante las dependencias en que se hayan generado los adeudos para ver cuál será el estatus o la acción legal que tomarán.



Comentó que en caso de que el gobierno no reconozca los pendientes deberían interponer un recurso por la vía civil, penal o mercantil contra el gobierno.



“Es una deuda institucional, no es una deuda física ni de un grupo, es una deuda de una institución que en este caso es el Estado de Veracruz y seguramente muchos de los casos se van a judicializar”.



Finalmente refirió que con la reestructuración de la deuda pública se podrían liberalizar fondos que actualmente están en garantía, lo que daría liquidez para atender el déficit presupuestario o atender deudas con los ayuntamientos e incluso el pago de proveedores, pero el gobierno de Yunes Linares debe definirlo