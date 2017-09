Rechaza Coparmex que Veracruz ‘desparezca’ deuda con empresas

Al igual que la Canaco, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Sánchez Ávila, aseguró que la administración estatal que preside el panista de Miguel Ángel Yunes Linares no puede “borrar de un plumazo" la deuda que dejó su antecesor Javier Duarte de Ochoa.



Entrevistado la mañana de este miércoles previo a la reunión que sostuvieron los hombres de negocio locales con el delegado regional oriente del FIDE, Wilfrido Mendoza Sena, afirmó que por parte de la iniciativa privada está registrada la deuda pública y existen los contratos debidamente sustentados y comprobados por parte de los prestadores de servicios.



Sánchez Ávila, mencionó que, en el Código Financiero del Estado de Veracruz, señala que existe un apartado en el que se considera un porcentaje para librar del presupuesto adeudos de años anteriores. “El asunto es preguntarle al Secretario de Finanzas qué pasó con ese porcentaje que se tenía establecido, si se ha usado o no y porqué”.



Acusó que no existe comunicación entre el actual titular de la Sefiplan, Guillermo Moreno Chazarinni y los empresarios locales, además que no se han reunido para ver cuál sería la posible solución ante la falta de pago de los pasivos que dejaron pendientes en la pasada administración.



El representante de la Coparmex, expuso que se tiene la promesa que habrá una reunión con secretarios de las distintas dependencias en donde entre otros tocarán el tema de los adeudos pendientes.



Recordó que la mayoría de los empresarios desde el año pasado, dieron inicio con los procedimientos jurídicos ante la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de fincar responsabilidades en contra de quienes los dejaron severamente perjudicados. “Se han ido dando las demandas progresivamente y la autoridad va a tener que poner una solución a esto”.



Buscarán cómo solucionar el problema, ya que se paró de tajo la sinergia que se tenía de crecimiento para Xalapa.



Para finalizar mencionó que el adeudo no ha incrementado, debido a que desde hace más de un año no le venden ni entregan ningún servicio al gobierno del estado.



Cabe hacer mención que el presidente de la Canaco-Servytur región Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, aseguró que no se puede cancelar la deuda que se tiene con los empresarios, tal y como se dio a conocer en días pasados en donde se mencionó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, decretó mediante acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, que no se le iba a pagar a la iniciativa privada los adeudos que dejó pendientes el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.