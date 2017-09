Lluvias destrozaron carretera Tres Valles -Temazcal

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-12-21:04:00 Tres Valles En el kilómetro 5+340 de la carretera Tres Valles-Temazcal, quedó totalmente afectada por las fuertes corrientes del pasado fin de semana

En el kilómetro 5+340 de la carretera Tres Valles – Temazcal, quedó totalmente afectada por las fuertes corrientes que se suscitaron el pasado fin de semana, según datos proporcionados por el Director de Protección Civil del Municipio de San Miguel Soyaltepec, Jorge Domínguez García.



Quien señala que, este tramo carretero es monitoreado por Protección Civil estatal de Oaxaca para resguardar y agilizar el paso en beneficios de los habitantes de Temazcal, o los que circulan en ambos sentidos ya sea a Tuxtepec o a Tierra Blanca.



“Lo importante es velar por su seguridad, a su vez salvaguardar al turismo que visita la cabecera municipal, ya que los que visitan la zona de la presa Miguel Alemán, al encontrarse en estas condiciones su principal vía de acceso pues sí afecta, dado de la presencia de baches que en verdad están muy profundos y al igual que nosotros también está la Policía Federal de Caminos acompañándonos y hasta el momento no hemos tenido nada que lamentar”.



“Hasta este momento todavía no he tenido notificación por parte de personal de obras del Estado de Oaxaca para saber cuándo empezarán los trabajos de reparación, sólo resta decirles a los automovilistas que circulan sobre esta carretera que lo hagan con la mayor de las precauciones en beneficio de su vehículo, persona o de su familia porque se encuentra muy dañada y por esa razón está acordonada esta área”, expresó el funcionario municipal.