Incendio consumió humilde vivienda en Tierra Blanca

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-12-20:50:42 Tierra Blanca Las llamas arrasaron con todo

Este martes, una humilde vivienda fue consumida por las llamas, hechos suscitados en la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre el callejón Elías Calles y José Azueta en la colonia Terraplén.



Las llamas arrasaron con todo, en menos de 10 minutos la casa de José Alberto Urbano Torres era solo cenizas, terminó calcinada por el efecto del fuego.



Las corporaciones de bomberos y protección civil hicieron acto de presencia para poder apagar el fuego, se informó que no hubo heridos solo daños materiales.



Don José Alberto Urbano y sus dos menores, quienes habitaban la casa cuando inició el incendio están libres de peligro.



Señala José Alberto, que él no se encontraba en el domicilio, "Solo estaban mis dos hijos juegan en el patio cuando los vecinos me hablaron por el celular que había llamas al interior de mi casa".



Al parecer los niños sin medir el peligro y como toda inocencia infantil se encontraban jugando en el patio, versiones de testigos señalan que los niños estaban jugando con un encendedor.



Es una de las dos líneas de investigación por parte del personal de PC, sin descartar también un corto en la energía eléctrica.



El hecho es que el lamentable siniestro unió a todos por igual, vecinos, cuerpos de emergencia Águilas Doradas, Protección Civil Unidos Por Una Seguridad, Seguridad Pública Municipal, Paramédicos de Cruz Roja, taxistas ayudaron a sofocar las terribles llamas.



La familia de José Alberto Urbano Torres de 36 años y de oficio comerciante, dormirán hoy en el albergue del DIF municipal, quienes por órdenes inmediatas del alcalde Saúl Lara González serán atendidos en todos los sentidos, médica y de alimentación, al igual que con ropas.



Esta humilde familia compuesta por cuatro integrantes, dos menores de edad y el matrimonio hoy han perdido absolutamente todo, todo, solo quedaron las paredes que terminaron agrietadas por el calor, el techo cayó y sus pertenencias están hechas cenizas.