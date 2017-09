Estados incumplieron con capacitación para Juicios Orales

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-12-20:43:57 Coatzacoalcos El licenciado José Luis González Hernández estuvo este martes en esta ciudad para capacitar a abogados de la zona sur sobre el tema de Juicios Orales

El Nuevo Sistema de Justicia Penal de tipo Oral ha fracasado en nuestro país, debido a que los Estados desviaron el dinero que la Federación les envió desde el año 2010, para empezarán con la capacitación de los funcionarios públicos encargados de la Procuración de Justicia y Aplicación de la Ley, así como con la construcción de las Salas de Juicios Orales en todo el territorio nacional, pero los gobernantes incumplieron con ese objetivo y hoy los ciudadanos pagan las consecuencias.



El licenciado José Luis González Martínez, quien es Presidente de la Federación Nacional de Barras y Colegios de Abogados en México, señaló que la falta de conocimiento y capacitación de los Agentes Policiacos, Peritos y Fiscales que son los primeros en llegar a la escena de los hechos, ocasiona que las carpetas de investigación no puedan ser integradas debidamente, pero no es por dolo o corrupción, si no por ignorancia del personal, lo que abre la puerta a los indiciados en los Tribunales.



“Se ha dado lo que llamados el fenómeno de la Puerta Giratoria, que quiere decir que por un lado entra el indiciado y por el otro lado sale, pero eso es por falta de conocimientos y capacitación del personal que no puede integrar debidamente una carpeta de investigación y eso pasa lo mismo en Veracruz que en Tabasco, Tamaulipas, Puebla o Tlaxcala en donde hay una total falta de conocimientos de como se debe de aplicar el nuevo Sistema Penal Acusatorio”, señaló.



Otra agravante es que de que en los estados, los nombramientos de Fiscales, Jueces, Jefes Policiacos, se siguen dando más por compadrazgos y por compromisos políticos que por un verdadero conocimiento del sistema penal, por lo que los funcionarios de Fiscalía General, Peritos o elementos policiacos no saben integrar una debida carpeta de investigación y esos detalles son los que abren la puerta a los delincuentes cuando llegan a ser detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial Competente.



En México, quienes aplican de manera positiva el nuevo sistema de Justicia Penal son los estados de Chihuahua, Nuevo León y el Estado de México, cuyo personal si tomó en serio los cursos de capacitación de Juicios Orales y hoy ese sistema ha sido un éxito en esas entidades.