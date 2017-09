Bisabuela de 85 años ‘torea’ carros en Acayucan para poder sobrevivir; es de Juan Rodríguez Clara

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-12-20:30:18 Acayucan Con grandes esfuerzos doña Yolanda, una mujer de 85 años, pide caridad a los ciudadanos en Acayucan; es de Juan Rodríguez Clara.

Con la mirada cansada, pero con un brillo de esperanzas en los ojos, le señora Yolanda Jiménez Serrano, una bisabuela de 85 años de edad, del municipio de Juan Rodríguez Clara, se ha dedicado en los días recientes a “torear los carros”, pidiendo caridad en cruceros de esta ciudad de Acayucan.



Entrevistada brevemente por Imagen del Golfo, explicó que el DIF de su municipio sólo la hace “dar vueltas” cuando acude por sus medicinas, se dice decepcionada de los servidores públicos y políticos, pero de ninguna manera se dobla, por eso arriesga su vida pidiendo limosna con un bote, en medio de los vehículos.



Fue captada en el crucero de la calle Miguel Alemán e Hidalgo del barrio El Tamarindo, donde explicó que en ocasiones algunos conductores pierden la paciencia y le suenan fuerte el claxon, pero ella hace como que no oye, ya que tiene que reunir lo necesario para comer, beber y comprar sus medicinas.



Afortunadamente, gracias a que no se rinde y siempre busca estar en acción, no sufre todavía los famosos “achaques”, sólo padece de algunos granos que en forma esporádica le surgen en los pies.



“Tengo hijos, nietos y bisnietos, algunos están cerca y otros están lejos, pero yo me siento sola”, contestó. Y a la pregunta de si tiene credencial de elector y ha votado, contestó: “Sí tengo credencial y voto, pero no quiero pedirle nada a las autoridades y tampoco a los políticos, ¿para qué?”.