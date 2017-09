Minimiza Winckler señalamientos de espionaje del GE

El fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, dijo que él solo escucha a los reporteros “cuando hablan por teléfono”, minimizando los señalamientos del senador del PRI, Héctor Yunes Landa, sobre los supuestos actos de espionaje del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



“Que vaya (Yunes Landa) y ponga una denuncia; yo solamente los escucho a ustedes (a los integrantes de los medios de comunicación) cuando hablan por teléfono, de ahí en fuera que pongan una denuncia”, declaró irónicamente el titular del organismo autónomo a los reporteros.



Lo anterior tras ser cuestionado sobre las declaraciones del senador, quien aseveró que el Ejecutivo realiza acciones de espionaje contra diputados, senadores, periodistas y de la ciudadanía en general.



Al respecto, el titular del organismo autónomo ironizó con dicho tema al presidir la guardia de honor de la FGE ante el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla.



Yunes Landa criticó las imágenes que se difundieron en las redes sociales sobre el desayuno que sostuvo el alcalde Américo Zúñiga con el senador José Yunes Zorrilla, tras la emergencia por el paso del huracán "Katia", lo que generó diversas críticas al edil.



Durante su discurso en dicho evento, Winckler Ortiz subrayó que en Veracruz se privilegia la Ley sin distingos, ya que a diferencia de 1810 hoy no se utilizan las armas pero sí las herramientas de un país democrático para defender la vida de los ciudadanos.



“La independencia obtenida es un gran logro pero implica también la gran responsabilidad de responder por nuestros actos, de no quebrantar las normas ni afectar a nuestros semejantes, de respetar las expresiones de los demás y no agredir con las nuestras a quienes nos escuchan.



“Así como no coartar la libertad de elección, de usos, de preferencias, culturas, de expresión o costumbres personales”.