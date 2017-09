Por iniciar mastografías en el ISSSTE-Coatza

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-12-16:26:47 Coatzacoalcos Realizan Jornada Permanente de Mastografía a partir del 21 de septiembre a derechohabientes del ISSSTE

Todas las derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Coatzacoalcos, que tienen entre 40 y 65 años de edad, podrán realizarse la mastografía a partir del 21 de septiembre, informó el director de este hospital el doctor Raymundo Gushiken Nakagawa.



“Sabemos hoy en día que el cáncer de mama ocupa una de las principales causa de muerte en nuestro país, por debajo de hipertensión, pero la cultura de la prevención deja mucho que desear”, expresó el médico para dar a conocer que por esa razón, tendrán una Jornada Permanente de Mastografías.



“El día 21 (de septiembre) arrancamos de manera permanente una campaña de mastografías para la detección temprana de cáncer de mama”.



Explicó que atenderán de lunes a viernes en dos horarios, de 09:00 a 13:00 horas y por la tarde de 14:00 a 20:00 horas. La atención es para todas las derechohabientes desde San Andrés Tuxtla hasta Las Choapas.



Calculó que desde hace cinco año, este hospital no contaba con un mastografo, pero hace un mes fue otorgado por la delegación estatal, así que han atendido algunos casos, pero no tantos, por ello lanzar esta jornada.



“Al mes eran 15 o 20 mujeres, de una población de 15 mil mujeres a las cuales hay que realizar una mastografía de derechohabientes, de 40 a 65 años de edad”.



Explicó que a través de las unidades medicas familiares de San Andrés, Acayucan, Minatitlán, Las Choapas, van a captar sus pacientes, y las van enviar a Coatzacoalcos, donde se les dará día y fecha de atención a partir del día 21.



Hasta ahora no ha habido ni un caso de cáncer de mama, pero aseguró que de salir algún caso serán canalizados al hospital de Veracruz.



Recordó que es importante que las mujeres que se van hacer la mastografía no utilicen desodorante, talco ni perfume el día de la prueba.





MASTOGRAFÍAS



Sólo derechohabientes del ISSSTE

De lunes a viernes

De 09:00 a 13:00 horas

De 14:00 a 20:00 horas