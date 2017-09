Pide Corral a PGR arrestar y extraditar a César Duarte

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, pidió a la Procuraduría General de la República girar orden de aprehensión con fines de extradición del ex mandatario de esa entidad, Cesar Horacio Duarte Jáquez, quien es acusado del delito de peculado por cerca de mil millones de pesos más lo que resulte, en agravio del erario estatal y la población chihuahuense.



En conferencia de prensa, el mandatario manifestó su expectativa de que el gobierno mexicano actúe de manera imparcial contra quien hoy es prófugo de la justicia toda vez que la Fiscalía General de Chihuahua ha girado ya diez órdenes de aprehensión contra Duarte Jáquez, quien además, dijo, incumplió la palabra empeñada de que permanecería en su domicilio para enfrentar los cargos que se le hacen frente a la justicia.



Expresó mi confianza de que tanto el presidente de la República, Peña Nieto, como el Procurador General de la República honraran en los hechos su palabra de colaborar con las autoridades de Chihuahua en el combate a la corrupción y la impunidad, y llevaran a cabo, sin dilaciones injustificadas, las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de que se ordene la detención con fines de extradición del requerido por la justicia de nuestro estado”, subrayó.



Desde aquí, pidió también a las autoridades de Estados Unidos su más amplia colaboración para su detención, pues como es sabido, el ex mandatario se encuentra en esa Nación.



Apuntó así mismo que existen 12 funcionarios de la administración de Cesar Duarte que han sido ya detenidos, por lo que consideró que el ex mandatario actuó bajo la figura de delincuencia organizada para desviar recursos a través de empresas fantasmas.



Anticipo también que ya se dispone de diversos elementos que podrían configurar un delito más de carácter federal en materia electoral.



Por último, el gobernador Javier Corral urgió a terminar de una vez por todas con la ola de abusos, estafas y fraudes al erario, que hasta ahora han frenado el desarrollo y la prosperidad de esta Nación, como apremiante resulta también dignificar la política mexicana y recuperar la credibilidad de la sociedad.





















