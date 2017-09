Cdmx envía más de 120 toneladas de apoyo para damnificados del terremoto

Esta madrugada, el Gobierno de la Ciudad de México envió un tercer cargamento con 13 toneladas más de productos rumbo a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, donados por capitalinos en el centro de acopio instalado por la Secretaría de Protección Civil en el Zócalo.



En algunas bolsas de ayuda, van mensajes de solidaridad y apoyo que han escrito niños, niñas, hombres y mujeres que han acudido a dejar algún producto de primera necesidad.



No están solos ¡Fuerza!”, “Ánimo mexicanos”, “Chiapas, estamos con ustedes”, “No te rindas, somos más fuertes”, son algunas de las palabras de aliento que van en cada empaque entregado en el centro de acopio del Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel), en donde se han donado más de 28 mil productos.



La respuesta y el apoyo por parte de los capitalinos no se ha hecho esperar; al Zócalo de la ciudad llegó un niño con tanque de oxígeno, acompañado de su papá y hermanos para donar alimentos y productos de limpieza.



Con este tercer envío, suman más de 85 toneladas de ayuda humanitaria trasladadas, de las 120.5 acopiadas en un periodo de cuatro días, en apoyo a los damnificados por el sismo de 8.2 grados, registrado el pasado jueves.



Por otro lado, el día de ayer, 76 brigadistas de la Secretaría de Salud (Sedesa) local llegaron al estado de Oaxaca en apoyo a los damnificados, con la encomienda de brindar atención médica y medicamentos, así como realizar acciones de vigilancia epidemiológica y de verificación sanitaria.



En una caravana conformada por 19 camionetas cargadas con alrededor de siete toneladas de medicamentos, personal de salud del programa “El Médico en Tu Casa”, epidemiólogos y verificadores sanitarios llegaron al centro del municipio de Juchitán de Zaragoza, el más afectado tras el sismo.



También acudirán a 16 localidades de difícil acceso: Unión Hidalgo, Chahuites, San Dionicio del Mar, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huilotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Totocapilla, Santa María Xanadi, Santiago Lachiguiri, Santiago Loallaga, Santo Domingo Chihuitan, Barrio de la Soledad, San Francisco Ixhuatan y San Pedro Tapanatepec.



En un comunicado, el gobierno capitalino indicó que iniciaron recorridos en casas, para la identificación de pacientes postrados, con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, principalmente. Asimismo, se instalaron módulos de consulta médica en puntos estratégicos del municipio.



Es importante recordar que por el momento los centros de acopio no requieren agua embotellada, ropa ni medicamentos.



Se solicitan víveres con fecha de caducidad vigente, productos enlatados como atún, sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas, frijoles, azúcar, café, leche en polvo y botellas de aceite.



También, productos de higiene personal como pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón de tocador, papel higiénico, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y mascotas.



Los centros de acopio del Gobierno de la Ciudad de México permanecerán abiertos por tiempo indefinido, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.



Se ubican en Plaza de la Constitución sin número, entre las calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero; Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco, delegación Coyoacán, y Centro de Salud México España, ubicado en la calle Lago Iseo número 128, colonia Anáhuac.



















http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/12/1187889