Exyunistas recibirían hasta 9 años de cárcel por entrega de despensas

Si funcionarios de Miguel Ángel Yunes Linares repartieron despensas en el sur del Estado con recursos estatales se aplicarán penas de 2 a 9 años de prisión, advirtió el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.



No obstante, el titular del organismo autónomo no descartó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atraiga dos casos que se reportaron en el sur del Estado.



Cabe recordar que a través de redes sociales se publicaron imágenes de funcionarios que habrían participado en la distribución de despensas en Coatzacoalcos con el slogan “Yunete”.



Los ahora ex funcionarios involucrados son Rafael Jesús Abreu Ponce, director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Coatzacoalcos; también Ricardo Cabrera Férez, Delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa y Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital, quienes repartieron apoyos a damnificados por el sismo en Coatzacoalcos.



Igualmente, Winckler Ortiz aseveró que se abrió una carpeta de investigación en contra de la diputada federal de Morena, Rocío Nahle García, quien fue captada repartiendo apoyos en colonias del puerto de Coatzacoalcos.



“Son dos carpetas por los mismos hechos, evidentemente la Fepade puede ejercer su facultad de atracción y llevar a cabo las investigaciones conclusivas. En razón de que es un autoridad federal y son delitos que rigen una Ley General Federal podrían atraer el asunto, tanto del de Rocío Nahle como de la gente del gobierno del Estado”.



De acuerdo con el fiscal general se investigará a quien sea sin importar su filiación partidista.



En cuanto a los señalamientos del senador veracruzano, Héctor Yunes Landa, sobre la falta de resultados de la Fiscalía en investigaciones que tienen que ver con funcionarios del PAN, Winckler Ortiz replicó que ese tipo de declaraciones no las atiende.



“La verdad a esa persona no la escucho, él habla por una razón que no ha superado desde hace meses y la verdad no tiene ni caso contestarle”.



En cuanto al tema del supuesto espionaje que realiza el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, a periodistas y adversarios políticos, el fiscal general lo invitó a denunciar los hechos.



Finalmente ironizó con el hecho de que él solo escucha a los periodistas “cuando hablan por teléfono”, de ahí que pidió que se denuncie cualquier hecho.