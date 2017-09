Pese al encierro, Duarte influye en un millonario negocio pactado en Coatza

Gerardo Enríquez/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-11-21:25:54 Coatzacoalcos Este es el terreno de 2.4 hectáreas que la familia Tubilla-Letayf-Macías-Duarte vendió al Consejo de la Judicatura Federal para construir Salas de Juicios Orales y una mini estancia para indiciados por delitos del Fuero Federal

Pese a estar recluido en el reclusorio norte de la ciudad de México, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa sigue moviendo sus relaciones para hacer negocios ahora en la Suprema Corte de Justicia.



El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa habría sido el intermediario para que su familia política Tubilla-Letayf vendiera un terreno de 2.4 hectáreas a razón de 7 mil pesos el metro cuadrado en donde el Consejo de la Judicatura Federal construirá un Centro de Internamiento de Indiciados y Salas de Juicios Orales (mini Cefereso), en donde se pueda llevar juicios orales a los indiciados por delito del Fuero Federal.



El terreno está ubicado en Coatzacoalcos sobre la Avenida Abraham Zabludovsky entre Avenida Universidad y el malecón Costero, en donde precisamente durante el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, dicha Avenida fue pavimentada con concreto hidráulico a seis carriles con amplio camellón central, pese a que no es una zona habitacional y no beneficiaba a nadie, salvo a los dueños de esos predios que aumentaron su plusvalía.



En la licitación Pública Nacional del Consejo de la Judicatura Federal, participaron un total de seis propietarios de lotes y terrenos de la especificación requerida en la licitación, los cuales están ubicados en el malecón Costero, camino a Barrillas, otro más en la Avenida Universidad, colonia Santa Rosa y otras direcciones que fueron descalificados para favorecer a la familia Tubilla-Letayf-Macías-Duarte, emparentados políticamente con ex gobernador y familiares directos de Karime Macías Tubilla, ex presidente del DIF Estatal y una de las operadoras intelectuales del brutal saqueo a las arcas veracruzanas.



Pese a que el precio por metro cuadrado que ofertó la familia Tubilla Letayf, se duplicó en comparación con otras propuestas, el Consejo de la Judicatura Federal favoreció a estos con la adjudicación del contrato y en los próximos días se hará oficial la compra del terreno ubicado en la avenida Abraham Zabludovsky.



Además del sobreprecio en el metro cuadro, el terreno no cumple con les especificaciones requeridas, pues colinda con la barda perimetral de la Escuela Secundaria General número 6 en la colonia Fovissste Segunda Etapa y la Escuela Primaria Pensamiento Liberal en la colonia Pensiones, está en medio de zonas habitacionales y además cerca de bares Mac Carthys y Barezzito--, depósitos de cerveza --Bama de la avenida Universidad--, un centro de Convenciones, así como líneas de alta tensión.



En ese sitio, el Consejo de la Judicatura Federal pretende construir los Órganos Jurisdiccionales para Indiciados en Delitos del Fuero Federal, así como un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de alta seguridad, en donde se puedan llevar a cabo los juicios iniciales de las personas procesadas antes de ser vinculadas a proceso y trasladadas a un penal de Máxima Seguridad.