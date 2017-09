Suspendió Pemex importación de crudo de EU, revela González Anaya

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-11-20:05:48 Coatzacoalcos El director de Pemex José Antonio González Anaya en entrevista exclusiva con DIARIO DEL ISTMO durante su pasada visita a los Complejos Petroquímicos.

(Exclusiva). El director de Pemex, José Antonio González Anaya confirmó, en exclusiva que, por el momento se ha suspendido la importación mensual de crudo ligero que se tenía programado traer al puerto de Coatzacoalcos, debido a que la producción del mismo se ha estabilizado en los centros de refinación en esta región, aunque reconoció que se siguen importando otros productos petrolíferos.



En entrevista exclusiva con DIARIO DEL ISTMO dijo que, efectivamente Petróleos Mexicanos tenía contemplado un programa de intercambio de crudo con Estados Unidos, por lo que mensualmente iban a traer un millón 500 mil barriles de crudo ligero de forma mensual a los muelles de la Terminal Marítima de Pájaritos, sin embargo, la importación está suspendida por el momento, aunque reconoció que se están importando otro tipo de productos como Diesel, Gasolinas y otros productos pero no crudo ligero.



El director de Pemex también mencionó que la empresa petrolera cumpliera de manera cabal con el contrato que tiene establecido con la empresa Braskem Idesa para el abastecimiento de la principal material prima que es el Gas Etano al Complejo Etileno XXI, por lo que considera que no habrá necesidad de que la empresa de origen brasileña proceda por la vía legal en contra de Pemex por el incumplimiento del contrato.



“Estamos haciendo una revalorización en los Complejos Petroquímicos, le he pedido aquí a Rafa (Luis Rafael Sánchez Montanaro director de Pemex Etileno), que esté pendiente de todo ello, se han hecho varias cosas y se han tomado varias acciones que van a permitir aumentar la oferta del Etano, incluyendo por supuesto la importación que con los cuales vamos a poder arrancar y aumentar la producción de toda la cadena del etano aquí”, señaló el director de Pemex durante su visita el pasado fin de semana a los Complejos Petroquímicos de la Región y la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán.



Reconoció que efectivamente hay un problema de desabasto del gas etano en Pemex y actualmente sólo le surten 48 mil barriles diarios a Etileno XXI, de los 66 mil barriles, pero confía en que con la reactivación de la cadena del Etano en los Complejos y con la importación del producto, se cumpla a cabalidad con el contrato que se tiene con la empresa Etileno XXI.