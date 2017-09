Busca CEAPP ‘destrabar’ 28 expedientes de agresiones a reporteros veracruzanos

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-11-20:17:53 Imagen del Golfo

Unos 28 expedientes de agresiones a periodistas que están alojados en la Fiscalía Regional de Veracruz y en la Fiscalía Local Especializada en Atención a Denuncias de Periodistas se revisarán para darles seguimiento y evitar su estancamiento, señaló el secretario ejecutivo de la CEAPP, Jorge Morales Vázquez.



Al mediodía de este lunes, representantes de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas y de la FGE comentaron que el objetivo de las reuniones regionales obtener el estatus de las carpetas de investigación y conocer qué necesidades legales existen.



“Estamos haciendo un corte de caja de los expedientes, tanto en las regionales como en la especializada. Una vez que tengamos la información, podemos verificar caso por caso y saber qué tipo de acciones se deben tomar.



“En algunos quizá haya omisiones o diligencias pendientes que se estancaron, aunque también hay algunos en los que el periodista afectado no tiene interés o no desea seguir con el proceso”, indicó.



El secretario ejecutivo de la CEAPP precisó que dentro de los 28 casos hay agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, robos, daños al patrimonio, desapariciones y homicidios de comunicadores de la región.



“Hay casos que aún no se comprueba o es difícil vincular el hecho con su actividad periodística, pese a eso se integra dentro de estos casos porque tampoco se puede descartar alguna relación entre la agresión y su trabajo”, expuso.



Morales Vázquez mencionó que la reunión efectuada en la Fiscalía Regional del puerto de Veracruz es la tercera realizada, pues previamente estuvieron en Córdoba y en Coatzacoalcos.



“Son reuniones de trabajo que nos permiten hacer un mapeo de los expedientes por región. Esta semana estaremos en Poza Rica y Tuxpan, para después hacer lo propio en San Andrés y Acayucan”, detalló.