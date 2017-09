Suscita disputa invasión de rutas de taxi en Zongolica

Un problema por invasión de rutas se suscitó entre taxistas de Zongolica con otros de Los Reyes, pues los primeros detuvieron a uno que cargaba pasaje en el centro de su municipio.



Esto ocurrió la tarde de este lunes, cuando una unidad de Los Reyes subió a personas con la intención de hacer el servicio, lo que molestó a los trabajadores del volante locales, que procedieron a impedirle saliera y lo retuvieron.



Los inconformes señalaron que no es mucho el trabajo que tienen, como para que unidades de otros lugares acudan a cargar pasaje quitándoles lo poco que hay.



El incidente se tornó por momentos ríspido, ya que acudieron taxistas de Los Reyes para apoyar a su compañero.



Pese a la que la delegada de Tránsito en Zongolica, Cristina Mayahua, fue enterada del asunto, rechazó intervenir, ya que indicó que no tenía competencia en esta situación.



Ante la falta de esta autoridad y que personal de Transporte Público, al cual se esperaba no llegó, los trabajadores del volante terminaron liberando al ruletero de Los Reyes, no sin antes advertir que no permitirán que taxistas foráneos carguen pasaje en su municipio.