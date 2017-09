Mata ‘Sílice del Istmo’ el arroyo ‘Chapopoapan’ Tweet A lo largo de más de dos décadas, la empresa “Sílice del Istmo S. A. de C.V” contaminó y terminó por “matar” al arroyo “Chapopoapan” de San Juan Evangelista, denuncian agricultores y pequeños ganaderos, quienes informan que son alrededor de 5000 familias de 8 comunidades las afectadas Acayucan - 2017-09-11 19:15:55 - Pedro San Juan / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-11-19:17:01 San Juan Evangelista Del agua del arroyo “Chapopoapan” no queda nada, debajo de este puente es abundante lodo espeso A lo largo de más de dos décadas, la empresa “Sílice del Istmo S. A. de C.V” contaminó y terminó por “matar” al arroyo “Chapopoapan” de San Juan Evangelista, denuncian agricultores y pequeños ganaderos, quienes informan que son alrededor de 5000 familias de 8 comunidades las afectadas.



El exregidor Nicolás Antonio Mateo, de la comunidad de “Cascajalito”, perteneciente a este municipio, acompañado de varios habitantes y autoridades lugareñas, invitaron al Corporativo Imagen del Golfo a realizar un recorrido, para constatar lo ocurrido, y en efecto, se documentó con fotografías que se anexan a este trabajo, la forma en que dicho arroyo prácticamente desapareció, al haber sido cubierto por cientos de toneladas de lodo, de la presa de “Sílice del Istmo”.





CREEN QUE UNA PRESA DE DESBORDÓ POR EL SISMO



“El problema se viene arrastrando de muchos años, en el año de 1995-1997 cuando nuestro alcalde era Héctor Okamura Salomón, hubo un acuerdo que nunca se respetó, de que esa empresa no usaría el agua del arroyo y ellos en su momento dijeron que no lo harían, ya que construyeron tres pozos profundos, pero sus mismos trabajadores nos confesaron el domingo, que acostumbran conectar hasta 3 mangueras gruesas, para tomar el agua del “Chapopoapan” en la parte de arriba, expresó Antonio Mateo.



“Ya se acabaron el arroyo para los que vivimos abajo, porque en el cauce el grosor del agua que dejaban últimamente era de menos de una pulgada, ya lo habían secado. El tiro de gracia se lo acaban de dar ahora con el derrumbe y desbordamiento de su prensa, creemos nosotros que por el terremoto del jueves, quedando sepultado el cauce del arroyo debajo de cientos de toneladas de lodo. Hasta el día de hoy ninguna autoridad se ha dignado acudir aquí, para tomar cartas en el asunto”, señaló.





NECESITAN EL AGUA PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICA Y RIEGO DE CULTIVOS



“Es nuestra preocupación, porque de dónde vamos junto con nuestras familias a agarrar agua, ya que allí en el arroyo la gente lavaba su ropa, se bañaban las personas para refrescarse en tiempos de calor, y el agua también era usada para el riego de nuestros cultivos de maíz, frijol, chile, plátano, yuca y caña”, sostuvo el exedil.

“Los afectados somos de las comunidades Aguacatillo, quiero mencionarlas, Cascajalito, Rancho Nuevo, La Cerquilla, Chapopoapan, Cascajal Grande, La Jimba de Michapan y La Peña, ésta última localidad pertenece a Acayucan”, agregó.



Este lunes, luego del recorrido en el arroyo hasta llegar al puente que está afuera de la factoría de “Sílice del Istmo”, los inconformes le plantearon el grave problema en la comunidad de La Cerquilla, al contralor Gonzalo Lara Cruz, quien se comprometió a informar al alcalde Abel Vázquez González y a buscar un diálogo con los dueños o encargados de la empresa, para tratar de encontrar una solución.



Nicolás Antonio Mateo informó que ya se comunicó por vía telefónica y puso al tanto de esta situación a la Secretaría de Gobierno y al Congreso, por conducto del licenciado Rogelio Franco Castán y el diputado local Fernando Kuri Kuri, respectivamente, quienes mostraron toda la disposición para intervenir en favor de los agricultores y pequeños ganaderos perjudicados. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario