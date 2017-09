Hijo de Eva Cadena se pasea por Las Choapas amenazando e intimidando

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-11-18:09:42 Las Choapas

Uno de los hijos de la ex diputada local y ex candidata a la presidencia municipal, Eva Cadena Sandoval, fue señalado de haber amenazado a una menor, además de intentar atropellar a una madre y su hija, quienes también habrían sido intimidadas con un arma de fuego.



Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, alrededor de las 17:30 horas, cuando la menor de edad, estudiante del Cbtis 113, salía de casa de sus abuelos al poniente de la ciudad, cuando de manera repentina, se le emparejó en su camino el vehículo Seat Ibiza, color azul, donde supuestamente viajaba el hijo de la legisladora, quien habría abierto la puerta y le pidió que abordara el auto, aún cuando ambas partes no tienen ninguna relación de amistad.



Como la menor se negó en más de dos ocasiones a subir a la unidad, debido que no lo conocía, el sujeto la insultó y aceleró su unidad para desaparecer en calles aledañas.



Minutos más tarde, la menor junto a su madre de nombre Lucy García Rodríguez, salieron a caminar por las inmediaciones del hospital de Pemex, pero fueron sorprendidas por el rechinar de las llantas y el ruido del motor tras haber acelerado.



El par de mujeres observaron como la unidad que supuestamente era conducida por el vástago de Eva Cadena se le venía encima, por lo que tuvieron que correr por varios metros para protegerse, pero cuando pensaban que estaban resguardas en el área de vigilancia del nosocomio, uno de los ocupantes, habría sacado un arma de fuego con las que aparentemente les habría apuntado, para luego retirarse del lugar.



Las agraviadas, pidieron la intervención de los policías municipales, quienes luego de una persecución que concluyo cercano al parque central, fueron revisados y al no encontrárseles el arma, no se les interpuso cargos; según testigos refieren que los uniformados a pesar de pedir que los sujetos que participaran en la revisión de rutina estos se encerraron en la unidad.



Ante estos hechos, García Rodríguez, presentó su formal denuncia ante la Agencia Especializada en Las Choapas, debido que su hija, incluso está siendo acosada a través de las redes sociales donde se burlan de ella.



También, dejó en claro que si algo malo le pasa a ella y su familia, responsabiliza a la familia de la ex diputada Eva Cadena Sandoval, por lo que también pidió la protección de la justicia.