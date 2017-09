Pemex, irresponsable al derrame de Las Choapas

Con las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas, aumentaron las iridiscencias de aceite en el río Tancochapa, a más de un mes de haberse registrada la fuga, tras un acto vandálico en las líneas de Pemex.



Al respecto, el regidor con la comisión de ecología, David Urdapilleta Guzmán, responsabilizó a Pemex de la contaminación en la flora y fauna además de las enfermedades de los pobladores, sin embargo, no se ha hecho responsable de los cuantiosos daños que provocó.



Reconoció la labor de los obreros de la ex paraestatal que laboraron en la recuperación del material contaminante, que incluso retiraban el aceite con sus propios uniformes que después vertían en una cubeta, “la responsabilidad no es de los obreros, la culpa es de Pemex, su respuesta fue tardía”, detalló el entrevistado.



Argumentó que las labores se encontraban en la fase de recuperación, por lo que esperan que esta concluya para que arranque la etapa de saneamiento, con el cual se podrá determinar en qué condiciones dejarían esa zona, aunque admitió que hay afectaciones que se pueden considerar como irreversibles.