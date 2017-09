Piden investigar a Torruco Vera por la entrega de despensas de ‘Y-únete’

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-11-17:47:13 Agua Dulce Piden en las redes sociales que también sea investigado el director de los Tecnológicos del estado Alejandro Torruco Vera, en la gráfica con su amigo Mauro Sánchez Pola

“Gracias a todos los liderazgos que se sumaron a este apoyo, ningún gobierno puede solo y el ayuntamiento y el gobierno del estado ocupa de todos nosotros. Gracias Alejandro Torruco Vera, Luis Fajardo, Ricardo Cabrera, Alejandro Wong Ramos, Víctor Manuel Esparza Pérez, y por supuestos a todo mi equipo de colaboradores que nunca me dejan solo #es por coatza, decídete, y ÚNETE”.



De esta manera reza el primer mensaje que dio a conocer el ex director de la CAEV, Rafael Jesús Abreu Ponce, el pasado 9 de septiembre y etiqueta en sus redes sociales a estos personajes; en esos momentos los funcionarios no sospechaban las consecuencias que traería este tipo de proselitismo al entregar despensas con lonas y colores ligados al panismo, por tal motivo fueron despedidos 3 funcionarios no sin antes pedir disculpas públicas.



Pero todo indica que las “cabezas” grandes como el director de los tecnológicos en todo el estado Alejandro Torruco Vera, se salvó de la guillotina o lo salvaron hasta el momento, ya que claramente es mencionado en la publicación de Abreu Ponce, incluso el mismo (Janyo) funcionario comparte las felicitaciones entre su misma red social, de esta manera decenas de ciudadanos comentaron en las páginas de Internet que los verdaderos orquestadores de la entrega no serán investigados.



Los hidrómilos señalaron que como es posible que su amigo y ex director de la Universidad Tecnológica (UT) de Nanchital, Mauro Sánchez Pola fuera destituido y el jefe que estaba enterado no es investigado, apuntaron que todo es un teatro del Gobernador del estado ya que los verdaderos indicadores de este tipo de proselitismos no están siendo identificados e investigados conforme a la ley, incluso señalan que los más cercanos colaboradores de Torruco Vera decían que iban en su representación.