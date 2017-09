Acéfala delegación de tránsito de Nanchital

Ilse Sulvarán/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-11-17:30:03 Nanchital Delegación de tránsito fantasma

Aunado a los despidos de una docena de agentes viales de apoyo, ahora Jonathan Silva Hernández, quien fungía como delegado de tránsito y vialidad número 41 ya emitió su renuncia, esperando que asignen a un nuevo titular para hacer la entrega de la documentación correspondiente.



Son solo nueve elementos de transito del Gobierno Estatal quienes a pesar de que estan triplicando esfuerzos en los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, no se dan abasto para cubrir las necesidades viales, situación que está poniendo en jaque al peatón y a los automovilistas.



Sin “Ley Vial” los conductores de los transportes particulares han estado de las suyas, sin portan el cinturón de seguridad, ni respetar los espacios para personas discapacitados, estacionándose en las banquetas y doble fila, entre otras irregularidades, debido a que al carecer de agentes viales han estado infringiendo el reglamento.



Como una delegación fantasma podría quedar esta dependencia pública, derivado a que de los 21 agentes viales que laboraban entre apoyo del Gobierno Municipal nanchiteco y asignados por el Estatal, actualmente son ocho entre administrativos meritorios.



Cabe mencionar que los ciudadanos no saben a quién dirigirse o interponer su queja, por lo que tienen que acudir al área administrativa vial, al no existir persona al frente de la delegación vial nanchiteca.