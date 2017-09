Al PRD no le afecta lucha entre PAN y Morena: Jesús Velázquez Tweet La fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado -dijo- sigue trabajando de manera ininterrumpida independiente de los cambios que se han realizado al interior de la Jucopo. Xalapa - 2017-09-11 13:01:52 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, avaló que el PAN se haya quedado con la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.



En conferencia de prensa celebrada la mañana de este lunes, explicó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo fija cuáles son los requisitos para que la Jucopo pueda estar en manos de un partido político o de algún grupo legislativo. Expresó que no le afecta la lucha de poder entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al interior de la Jucopo en el Congreso del Estado.



La fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado -dijo- sigue trabajando de manera ininterrumpida independiente de los cambios que se han realizado al interior de la Jucopo.



Esperan que estos movimientos puedan ser en beneficio de la actividad legislativa, que se dé continuidad a los trabajos correspondientes y que el Congreso funcione de manera correcta. “La interpretación que le den por otras partes es respetable pero siempre y cuando se esté apegado a derecho no existe inconveniente de lo que suceda”.



Cabe recordar que el pasado viernes el coordinador del grupo legislativo del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado Sergio Hernández Hernández, dio a conocer la adhesión de los priistas Regina Vázquez Saut y Basilio Picazo Pérez a la bancada panista, con lo que alcanzaría la mayoría de representantes populares y entonces el PAN se podría quedar lo que resta de la actual legislatura al frente de la Jucopo.



En otro orden de ideas Velázquez Flores, dio a conocer que una vez que el INE ya cuenta con la carta de intención para conformar una alianza entre el PRD, PAN y MC, esta semana empezarán a tener reuniones distritales con presidentes municipales y autoridades electas para darles a conocer lo que conlleva este Frente Ciudadano.



Consolidarán los foros regionales que se realizarán a finales de este mes en donde habrá ponentes nacionales e internacionales y que está previsto que asista José Woldenberg y Juan Ramón de la Fuente, para dar a conocer los modelos de los gobiernos de coalición.



“La puerta sigue abierta para los que quieran ser parte del frente ciudadano, es un proyecto que se está consolidando y se sigue fortaleciendo y que están conscientes que con ello se podrá dar un cambio al gobierno de la república para el 2018”.



Para finalizar dijo que en solidaridad con las personas afectadas por las lluvias tras el paso del huracán Katia y el sismo del pasado jueves realizarán una colecta de víveres, que estarán entregando el jueves al DIF estatal para que lo distribuya entre quienes más lo necesiten.

