Gobierno de MAYL espía a todos, incluidos periodistas: Héctor Yunes

El gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, espía a todos, diputados, senadores, periodistas y a la ciudadanía, así lo aseveró el senador Héctor Yunes Landa, al hablar de las imágenes que se difundieron en las redes sociales sobre el desayuno que sostuvo el alcalde Américo Zúñiga con el senador José Yunes Zorrilla, en plena emergencia por el paso del huracán \"Katia\".



Al acudir a la guardia de honor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, expuso que el mandatario usa la infraestructura del Gobierno para espiar a sus enemigos.



\"En el Gobierno de Miguel Ángel Yunes no tengan dudas de que todos, inclusive los periodistas, están siendo espiados. El famoso \'palomar\', que era un área de espionaje, nace con Miguel Ángel Yunes. Los usa para espiar a sus adversarios\".



Advirtió que, además de políticos, Yunes Linares tiene como adversarios a los periodistas por la forma en que los trata y les responde. \"Todos, yo soy espiado y escuchado por él y no dudo que haya mandado a espiar a Pepe; no sé si era (quien tomó la foto) el que seguía a Pepe o a Américo, pero era uno u otro\".





