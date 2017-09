Rafael Nadal conquistó su Grand Slam 16 en US Open Tweet Nueva York - 2017-09-10 21:40:22 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-10-21:41:21 Nueva York La sonrisa en el rostro del campeón al recibir el trofeo del US Open. (Foto: AFP) Un "paseo", tal y como prácticamente todo el torneo, resultó la final del US Open para Rafael Nadal, quien se coronó campeón por tercera vez en Flushing Meadows.



El Matador se impuso en parciales consecutivos de 6-3, 6-3 y 6-4 a una de las revelaciones del último Grand Slam del año, el sudafricano Kevin Anderson, sembrado número 28 y quien a sus 31 años jugó su primera final en un torneo grande.



El de Mallorca perdió solamente dos sets en todo el torneo y fue ante argentinos: en la tercera ronda con Leonardo Mayer y con Juan Martín del Potro en la semifinal del viernes; el resto fue todo felicidad para uno de los mejores tenistas de la historia.



Con esta conquista, Nadal llegó a las 16 coronas de Grand Slam –diez de las cuales ha logrado en Roland Garros- y se pone a tres del récord que ostenta Roger Federer, quien quedó eliminado en cuartos de final del US Open.











http://www.mediotiempo.com/mas-deportes/2017/09/10/ole-matador-rafa-nadal-conquisto-su-grand-slam-16-en-us-open?internal_source=MEGAMENU_TRENDING Facebook

Deja tu comentario