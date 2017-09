Santos no logra gana en casa y divide puntos con el Toluca Tweet Ciudad de México - 2017-09-10 21:38:33 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-10-21:39:05 Ciudad de México Santos sufrió para generar jugadas de peligro ante Toluca. (Foto: Imago7) Santos Laguna y Toluca empataron sin goles, en lo que fue el cierre de la octava jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, disputado en el Estadio Corona TSM.



Con este resultado, el cuadro coahuilense, que sigue sin ganar en casa, llegó a ocho unidades para ocupar el lugar 15, en tanto los mexiquenses sumaron 13 en el cuarto escalón.



Más allá que el técnico José Manuel de la Torre puso en la cancha al uruguayo Jonathan Rodríguez, al caboverdiano Djaniny Tavares y al argentino Julio Furch, la realidad es que sufrieron mucho para generar ocasiones de peligro.



Y aunque Diablos Rojos es un equipo más armado, no tuvo la actitud suficiente para aprovechar las deficiencias del rival y a excepción de un par de cabezazos, obra de sus defensas, el argentino Santiago García y el uruguayo Maximiliano Perg, poco hicieron para inquietar al portero Jonathan Orozco.



El panorama y el ritmo no cambiaron mucho en el complemento, pero con un poco más de emociones y en la que los porteros ya fueron factor para evitar la caída de sus respectivas metas.













