Reconoce PAN que tendrán costo político despidos en Gobierno

El recorte por 2 mil millones de pesos, con los que se podrían generar más despidos en el gobierno del Estado, generará un costo político para el PAN.



Así lo reconoció el diputado local del PAN, Tito Delfín Cano, quien ante las críticas de la oposición opinó que el costo sería mayor si no se implementan las políticas públicas necesarias para revertir el déficit financiero de más de 20 mil millones de pesos que enfrenta el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, anunció que se buscará duplicar el ajuste al gasto de 2 mil a 4 mil millones de pesos antes del mes de noviembre, por lo que podría haber más despidos.



“Si (el recorte) no se hace el Estado va a colapsar, ya que se dejaría de pagar a personas que realizan una labor prioritaria en cuestiones de Salud y Educación”, planteó Delfín Cano.



En ese sentido calificó como una acción responsable del gobierno el recurrir a dicha acción, pues a su parecer se está optando por causar el “mal menor”.



“Podría tener costo político el no hacerlo y creo que los ciudadanos tienen que analizar que esta es una situación que no trajo el gobierno actual”, declaró en entrevista.



El diputado local insistió en que no se pueden arreglar 12 años de mal gobierno de inmediato, aunque reconoció que es lamentable que haya trabajadores que se vean afectados de manera directa por los recortes.



“Nuestro tema es que había más de 20 mil millones de déficit en el presupuesto al inicio del actual gobierno, los cuales se tienen que subsanar”, reiteró el legislador.