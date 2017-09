Los olvidados del terremoto: borrados del mapa, urgen ayuda desde Oaxaca

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-10-20:17:26 Oaxaca Ni siquiera Protección Civil ha acudido a verificar los daños en Chicapa de Castro

PARTE 2 DE 2. Han pasado tres días desde el terremoto de 8.2 grados Richter que sacudió a Oaxaca, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina e incluso Protección Civil, siguen concentrados únicamente en Juchitán.



El resto de los municipios, donde los daños son tan grandes que las casas continúan cayéndose, prácticamente han sido ignorados... como si la fuerte sacudida los hubiera borrado del mapa.



Uno de ellos, donde los paisanos de diferentes partes de Coatzacoalcos, el sur de Veracruz y el resto del Estado no han podido comunicarse con sus familiares, es Unión Hidalgo.



Tejados destruidos, viviendas colapsadas y cientos de hombres con palas tratando de recoger escombro, forman parte del desolador panorama que ahora se vive en Unión Hidalgo, donde a 72 horas del terremoto, los más de 25 mil pobladores todavía esperan con inquietud la llegada de la ayuda.



Hasta este domingo, las autoridades locales tenían contabilizadas 368 casas derrumbadas, 500 viviendas con el 50 por ciento de daños en la estructura y 200 más con daños menores, así como 7 muertos y más de 350 heridos.



Dentro de este municipio, el puente que comunica a Unión Hidalgo con Juchitán, también resultó dañado en un 60 por ciento; además, al menos 10 postes de alumbrado quedaron derribados, lo que ocasionó el corte del suministro eléctrico.



Al igual que en Ixtaltepec y Reforma de Pineda, los habitantes afirmaron que ninguna autoridad estatal o federal ha acudido a levantar un censo de las afectaciones, lo cual fue reconocido por el presidente municipal, Wilson Sánchez Chévez, quien admitió que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su gente, no han pisado este municipio.



Lo que sí aseguró, es que su personal se ha encargado de recorrer cada uno de los puntos conflictuados, lo cual inmediatamente fue desmentido por los pobladores, quienes aprovecharon que el edil se encontraba en una mesa de atención, para reclamar lo que consideraron “una indolencia de su parte”.



-¡Eso es mentira! ¡A usted no lo hemos visto en las casas!-, gritaron enérgicamente.



-¡Necesitamos agua! ¡No podemos seguir así!-, insistieron los pobladores, quienes cada vez más alterados exigían al alcalde que hiciera su trabajo.

Al verse acorralado por los habitantes, Sánchez Chévez convirtió su aparente amabilidad en una actitud hostil, y los gritos de su parte tampoco se hicieron esperar.



-¡No estés grabando, hija! ¡No estés grabando!-, pidió a una joven... y tanto la reunión con habitantes y la entrevista con este medio informativo, llegaron a su fin. El alcalde tomó sus pertenencias y abandonó el lugar.





“SOMOS INVISIBLES”



Entre los olvidados del terremoto, también se encuentra Chicapa de Castro, un pequeño poblado perteneciente a Juchitán. Allí, la situación de abandono está aún más marcada, pues ni siquiera Protección Civil municipal ha acudido para descartar daños.



Y mucho menos el Ejército y la Marina, cuyos elementos han sido enviados en su mayoría al único municipio que ha logrado captar la atención de las autoridades estatales y federales: Juchitán.



“Es como si fuéramos invisibles… como si nos hubiera tragado la tierra”, lamentaron los habitantes, quienes todavía este domingo recorrían lo que queda de sus hogares, para ver si no había más fisuras o paredes caídas que anexar a la lista.



Leonidas Santiago Carrasco, agente municipal de Chicapa de Castro, dio el recuento de los daños que tenían hasta el domingo: 562 casas dañadas, 68 heridos no graves y una persona fallecida, que tampoco ha sido contabilizada en el censo nacional emitido por el presidente Enrique Peña Nieto.



“A Protección Civil le estoy insistiendo, le estoy hablando, pero hasta el momento no han acudido a esta comunidad”, señaló el funcionario, quien apeló al buen corazón de sus paisanos y todos los mexicanos, para que este poblado pueda levantarse.



Aun con las lágrimas en los ojos, la fe, la esperanza y las ganas de salir adelante han mantenido la sonrisa de los oaxaqueños. La ‘Sandunga’, permanece en sus corazones como canto de guerra; sin embargo, después de este episodio histórico, Oaxaca jamás volverá a ser el mismo.