Pese al terremoto, los santos permanecieron en su lugar

Heder López Cabrera / Agencia Imagen del Golfo2017-09-10-20:03:26 Oaxaca En Unión Hidalgo las imágenes de Santa Rosa y San Isidro quedaron empolvadas al igual que el Señor de Esquipula.

El terremoto de 8.2 grados en escala de Richter no derribó ni a Santa Rosa, ni a San Isidro, ni por supuesto al Señor de Esquipula, pues pese a que la casa de la familia Alonso, en Unión Hidalgo, quedó severamente cuarteada dejándola inhabitable, los cuadros y la figura religiosa quedaron empolvados en la mesa, sin rasguño alguno.



Entre toda la tragedia que rodea a los municipios istmeños de Oaxaca, situaciones como éstas ponen a prueba la fe de las personas que son fieles seguidoras de estas figuras católicas, hechos que no salen más allá de toda comprensión científica para quien los ve.



Lo anterior ocurrió durante las transmisiones realizadas en Unión Hidalgo como parte de la cobertura especial que Diario del Istmo y el corporativo Imagen del Golfo realizaron en el segundo día de recorridos por las localidades olvidadas por el gobierno estatal y federal.





COINCIDENCIAS MUY EXTRAÑAS



Eran cerca de las 10:00 horas cuando uno de los tantos afectados se acercó a los reporteros para solicitar que se cubriera periodísticamente lo que ocurrió al interior del hogar de su padre y fue precisamente cinco minutos después, al terminar otra entrevista, cuando se ingresó al lugar a observar los destrozos, las paredes agrietadas, objetos tirados y una imagen que impacta a cualquiera: ver la mesa de los santos con los cuadros y figuras intactos, sólo empolvados.



“Acercando un poquito la cámara se podrán percatar que ni siquiera hay cristales rotos, son coincidencias muy extrañas”, narraba el reportero que en ese momento cubría el extraño sucesos.



No era para menos, tan sólo un día antes, en Asunción Ixtaltepec otro de los afectados invitó a los reporteros de Diario del Istmo y Órale! a ingresar a su hogar de concreto, con paredes, repello y ladrillos tirados, pero con un gran Cristo sin daños, sólo con una pequeña grieta debajo.



“Tampoco la cruz sufrió daños, sólo una pequeña grieta, pues efectivamente eso puede ser el poder de Dios”, musitaba el reportero mientras narraba a través de la fan page de Diario del Istmo lo que ocurría a los seguidores de esta casa editorial que se sumaron a la transmisión en tiempo real de Facebook.



“Nosotros vimos todo esto con miedo, tuvimos que sacar a nuestro papá, no tuvimos tiempo de pensar en esas cosas”, expresó el señor Alonso.



La entrevista concluirá aproximadamente a las 10:15 horas del domingo, pues era necesario trasladarse a otra zona devastada de Unión Hidalgo.