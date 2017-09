70% de Taxistas de Tuxpan cumple con empadronamiento vehicular

En promedio, el 30 por ciento del padrón total de taxistas que circulan diariamente en esta ciudad aún no han cumplido con el empadronamiento vehicular, mientras que el 70 por ciento ha cumplido en tiempo y forma con este trámite que se viene efectuando en toda la entidad veracruzana señaló Héctor Martínez, Secretario general de la CROC.



Indicó que los taxistas que no pudieron realizar la solicitud de empadronamiento en el módulo que hace algunas semanas fue instalado en este municipio, están acudiendo directamente hasta el municipio de Poza Rica, dónde se encuentra el módulo fijo.



El 30 por ciento restante que no ha realizado esto, acotó que tienen hasta el próximo 30 de septiembre para cumplir, esto como parte de las facilidades que ha brindado el gobierno estatal, para que todos puedan regularizarse en tiempo y forma.



Aunque hasta el momento se desconoce que nuevamente pueda instalarse el módulo itinerante de la delegación de Transporte Público del Estado, refirió que están atentos este sector, ya que pudiera darse en los próximos días para agilizar los empadronamientos.



Los diversos operativos que ha realizado la dirección de Transporte Público del Estado en esta ciudad, aseguró que no los ha afectado, ya que a través de estos se está invitando a los taxistas que aún no lo han realizado, efectúen el trámite correspondiente para están en este nuevo padrón estatal.



En lo que respecta a materia de seguridad, manifestó que el gremio no se ha visto afectados por la inseguridad en las últimas semanas, sin embargo, puntualizó que la Secretaría de Seguridad Pública están poniendo en marcha todas las medidas correspondientes para garantizar la integridad de los trabajadores del volante.