Obras inconclusas continúan afectando a habitantes de Alto Lucero

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-10-14:01:33 Habitantes de la comunidad de Topiltepec en Alto Lucero se quedan incomunicados con cada temporada de lluvias, a causa del puente que quedó inconcluso

Debido a que el gobierno de Javier Duarte “desapareció” más de 2 millones y medio de pesos, habitantes de la comunidad de Topiltepec en Alto Lucero se quedan incomunicados con cada temporada de lluvias, a causa del puente que quedó inconcluso por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).



En 2015 el gobierno Federal destinó en total 3 millones 543 mil 456 pesos a dicho proyecto, que serviría para los más de 300 habitantes de este lugar; no obstante, pese a que se depositaron los recursos del Fondo Regional (FONREGION) a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), dicha dependencia del Estado solo entregó a la empresa el 30 por ciento y el resto nunca fue asignado por la administración anterior.



De acuerdo con información de la Dirección General de Carreteras y Caminos Estatales el gobierno de Javier Duarte de Ochoa solo invirtió un millón 60 mil pesos en 2016. El proyecto se dio por adjudicación directa a la empresa M&S Construcciones Civiles y Electrodomésticas S.A de C.V, y el contrato se realizó por el entonces subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Caleb Navarro Kloss.



Se estipuló que la construcción del puente debía de iniciar el 15 de octubre de 2015 y concluir el 13 de enero de 2016; la anterior administración de Javier Duarte solo asignó el anticipo equivalente al 30 por ciento por un millón 63 mil pesos, dejando pendiente más del 70 por ciento del proyecto.



Al no entregar el resto de los recursos la empresa encargada, cuyo representante es José Manuel Melchor Cadena, terminó por abandonarlo.



Al respecto, el diputado local y presidente de la comisión de Comunicaciones, Ernesto Cuevas, refirió que el actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería, sigue sin ofrecer una fecha para terminar la obra al no contar con recursos asignados en este 2017. El legislador del Grupo Mixto “Juntos por Veracruz” consideró como urgente terminar el puente, pues corren peligro las familias de este lugar.



En entrevista, Bartolo Domínguez, habitante de la comunidad, comentó que en temporada de lluvias o con huracanes como ‘Katia’ los lugareños se pueden quedar varios días sin poder cruzar el afluente hasta que disminuya la corriente. Alertó que ya falleció una persona de la localidad que intentó cruzar el río en una crecida, al ser el único acceso y salida del lugar.



Refirió que con las lluvias no pueden comercializar sus productos, especialmente derivados lácteos, además de que tampoco pueden salir ante una emergencia médica y los niños se quedan sin ir a la escuela secundaria que se encuentra en la localidad de La Reforma.



Domínguez agregó que el camino La Reforma-Topiltepec fue construido en la administración de Fidel Herrera Beltrán, gobierno con el que comenzaron las gestiones para hacer el puente.