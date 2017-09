Iglesia: Morena busca derramar sangre inocente en nombre de la libertad

El vocero de la arquidiócesis de Xalapa, el padre José Manuel Suazo Reyes, exhortó de nueva cuenta a los diputados locales a no aprobar la reforma al artículo 4 constitucional.





Mencionó que no se justifica de ninguna manera esta posición exterminadora de Morena con su iniciativa pro aborto.



“Es una iniciativa cruel e inhumana que busca derramar más sangre inocente, la sangre de los no nacidos que no se pueden defender. En nombre del derecho a la libertad se pretende sacrificar el derecho a la vida”.



En lo que fue el comunicado dominical, el director de comunicación social, expresó que los promotores de la iniciativa Pro Aborto, en específico el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, en realidad están alentando que aumente el flagelo de la violencia en Veracruz. “No les basta la sangre que se ha derramado a todo lo largo y ancho de nuestro estado, también ahora quieren asesinar a los niños en los 3 primeros meses de su existencia”.



Insistió en que el derecho a la vida es el primero de todos los derechos humanos. La vida humana no se puede negociar jamás. Toda vida humana tiene dignidad y se debe respetar.



“No se puede legalizar un acto inmoral como es el aborto. El aborto es un terrible mal que genera graves daños en la psicología y en el cuerpo de las mujeres. Si una mujer no está en posibilidades de continuar su embarazo el Estado debería asumir esa responsabilidad para proteger y cuidar a los dos, al hijo y a la mamá”.



Recordó que el pasado 27 de julio de 2017, el grupo parlamentario de Morena, representado por la diputada local Tanya Carola Viveros Cházaro, presentó la iniciativa de decreto que busca reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz. La iniciativa busca despenalizar el aborto en Veracruz hasta las 12 semanas de gestación. Esta iniciativa en realidad fue presentada debido a las presiones que la CONAVIM ha estado haciendo a los tres poderes de gobierno.



Suazo Reyes puntualizó que el 23 de agosto de este año, varias organizaciones ciudadanas, expusieron y entregaron por escrito a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Igualdad de Género, Derechos Humanos y atención a grupos vulnerables un argumentario jurídico que muestra las incoherencias y la improcedencia de esa iniciativa Pro Aborto.