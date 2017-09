En 5 escuelas de Acayucan seguirán sin clases Tweet Este sábado inició el levantamiento de escombros en la Escuela Primaria “Profesor Rafael M. Aguirre Cinta”. En entrevista, la regidora de educación Lilia del Carmen Domínguez Márquez, informó que en 5 planteles, entre ellos la sexagenaria Escuela Miguel Alemán, no habrá clases hasta nuevo aviso, debido a grietas que serán evaluadas Acayucan - 2017-09-09 19:42:12 - Pedro San Juan / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-09-19:43:24 Acayucan La remoción de escombros en “la Aguirre”. Una tarea que hasta este sábado corrió por cuenta de los padres de familia Este sábado inició el levantamiento de escombros en la Escuela Primaria “Profesor Rafael M. Aguirre Cinta”. En entrevista, la regidora de educación Lilia del Carmen Domínguez Márquez, informó que en 5 planteles, entre ellos la sexagenaria Escuela Miguel Alemán, no habrá clases hasta nuevo aviso, debido a grietas que serán evaluadas.



En el memento en que se realizaba el levantamiento de escombros de la barda de la Aguirre Cinta, Raúl Isaac Guzmán Celaya, presidente de la Sociedad de Padres de Familia informó: “Colocamos maya ciclónica en el tramo que se derrumbó, pero el resto de la barda está dañada, ya que presenta grietas, lo mismo que en el interior de varias aulas, por lo que estarán suspendidas las clases lunes y martes, día en que avisaremos si el miércoles habrá clases o no. Los trabajos del levantamiento de escombros los estamos haciendo los padres de familia, sin apoyo hasta hoy de ninguna autoridad”.



Y la maestra Lilia del Carmen Domínguez Márquez, informó: “Haremos un trabajo de inspección a partir del lunes, las mismas Escuelas nos han estado informando que hay novedades estructurales en las aulas, a partir del terremoto que nos castigó la noche del jueves”.



“Dos de esas cinco son la Aguirre Cinta, la Miguel Alemán que se localiza aquí en el centro, otras son el Kinder de la Chichihua I, otro en Rincón del Bosque, la barda de la Escuela de Educación Especial y una más en la Colonia Morelos”, concluyó.



Cabe mencionar que tanto la Escuela Aguirre Cinta como la Miguel Alemán son históricas y cuna de varias generaciones, la primera tiene 53 años de antigüedad, y la segunda alrededor de 67. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

