Abren más de diez centros de acopio en Acayucan

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-09-19:40:51 Acayucan Este es uno de los centros de acopio del magisterio acayuqueño

Más de diez centros de acopio se abrieron en Acayucan este fin de semana, el 80 por ciento de la ayuda tiene como destino el vecino estado de Oaxaca, y en acato a la decisión presidencial de luto nacional, la bandera hondea a media asta, en la explanada del parque Benito Juárez.



Al son de la sandunga, en la calle Hidalgo esquina con Plaza de Armas, colonia centro, funciona uno de los principales centros de acopio, conformado por una de las comunidades istmeñas de Acayucan; ahí la conocida istmeña Rosalba Betanzos Valdiviezo, su paisano el profesor José Juan Manuel Cabrera y el acayuqueño Manuel Toledo Viveros, entre otros, coincidieron en que la participación estaba siendo buena, no obstante la crisis y el desempleo.



Al hacer un llamado a donar alimentos no perecederos, ropa limpia, cobertores, pañales de todas las etapas y agua embotellada, el profesor Manuel Cabrera dijo que en la mañana un humilde trabajador de limpia pública del Ayuntamiento, fue de los primeros en llevar su aportación.



Ahí, conmovida hasta las lágrimas por la desgracia que ocasionó el sismo en si pueblo natal, la señora Betanzos Valdiviezo dijo que ella no olvida dónde dejó su ombligo, por eso invitó sus paisanos radicados en esta zona, y a todos aquellos que sin serlo se visten como tales para lucirse políticamente, a redoblar sus esfuerzos, llevando ayuda a cualquiera de los centros de acopio.



El magisterio acayuqueño también instaló centros de acopio en varios puntos de la ciudad, lo mismo que las iglesias y templos evangélicos.