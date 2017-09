Reblandecimiento y crecida de ríos deja Katia en zona centro

Tras aproximadamente 16 horas de lluvia continua en la zona centro a consecuencia del "huracán Katia", se registró la crecida de ríos y reblandecimiento de tierra que afectó principalmente en caminos vecinales y estatales que comunican a municipios de la región con Córdoba.



En la región cañera, el río Atoyac aumentó su nivel de agua desde su nacimiento, aunque no se desbordó las autoridades y población se mantuvo alerta. En el mismo municipio, 18 habitantes de la colonia Playa Bella solicitaron a las autoridades refugio temporal por temor a un deslizamiento cercano a sus domicilios.



En el tramo de la carretera estatal que comunica a las comunidades de Motzorongo con Presidió, se registró un reblandecimiento de suelo, motivando a las autoridades de Protección Civil a cerrar la circulación de automóviles en la carretera que comunica a Córdoba con Tezonapa, de tal manera que quedaron incomunicados también los municipios de Cosolapa y Acatlán de Pérez Figueroa pertenecientes a Oaxaca.



Los conductores buscaron la opción de circular por caminos de terracería entre los cañales, pero se quedaron atacados por el lodo y no te tener las mejores condiciones para su traslado.



En Súchiles el río sobrepasó el puente e interrumpió el paso de los vehículos por el puente que comunica a Omealca con Cuichapa y la comunidad La Laja.

En Córdoba los ríos mantuvieron sus niveles de agua dentro del cauce, aunque la corriente subió esta no se desbordó. El río Seco, río San Antonio, que son los más grandes, no registraron daños, aunque las autoridades mantuvieron la vigilancia, porque hay familias que viven cerca de las riveras y son renuentes de abandonar las áreas pese al riesgo que representan.



Otra área monitoreada es el cerro de Colorines, donde vive más de un centenar de familias, que se opone a abandonar sus viviendas, aún con el riesgo de que hay un derrumbe, informó el coordinador de Protección Civil, Jesús Ávalos Ibarra, quien indicó que desde el jueves acudieron a pedir a las familias a que tomarán medidas preventivas, pues tras el sismo y el pronóstico del huracán Katia, corrían el riesgo de sufrir daños, pero no accedieron.



En la comunidad de Tecoac, perteneciente al municipios de Coscomatepec, un alud de arena cayó sobre el camino principal que comunica con la comunidad de Tetelcingo, donde hace cuatro años, 11 personas entre niños, mujeres y hombres perdieron la vida tras ser sepultados, en esta ocasión los 15 trabajadores del arenal se salvaron tras correr, aunque una bodega de materiales quedó sepultada. El camino en el lugar fue reabierto tras retirar la arena con maquinaria pesada.