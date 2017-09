Bloquean bulevar de Córdoba; exigen basificación en Sector Salud

Trabajadores suplentes del Hospital General Córdoba, bloquearon el bulevard Córdoba-Peñuela, en demanda del respeto a sus derechos laborales y contrato de base, pues señalan ganan $800 pesos quincenales, no cuentan con prestaciones y cumplen con jornadas completas.



Pese a que tienen el puesto de suplentes, informaron que 103 médicos y enfermeras trabajan bajo protesta porque tienen desde 12 u 8 años trabajando en las mismas condiciones, sin tener seguridad social, pago de vacaciones, ni de incapacidades.



Los trabajadores iniciaron el paro de brazos caídos como molestia de haber acudido una comisión a la ciudad de Xalapa para gestionar la basificación de 103 plazas, pero al no encontrar respuesta positiva a sus peticiones y sentirse burlados por el Secretario de Salud, buscan una audiencia con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que de solución a su demanda desde dos administraciones gubernamentales antecesoras.



Los trabajadores de Salud, dijeron que no afectaron a los pacientes del Hospital General de Córdoba porque había personal de guardia que debió doblar turno, pero de no resolver su situación tendrán que tomar medidas más drásticas.



El bloqueó afectó a cientos de automovilistas que circulaban por el bulevard, la demanda fue rotunda, la audiencia con el Gobernador y se basifiquen sus puestos de trabajo, pues llevan dos sexenios esperando aseguren sus fuentes laborales.