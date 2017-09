En Mendoza exigirán cierre de la avenida Santos Degollado

Vecinos de la colonia Central Obrera del municipio de Ciudad Mendoza advirtieron que de no llevarse a cabo un dictamen técnico en el puente de la avenida Santos Degollado, estarán en condiciones de solicitar el cierre de la vialidad, pues se teme un socavón ante el deterioro de la carpeta asfáltica la cual registra hundimiento.

Los vecinos quienes manifestaron su inconformidad por la omisión de las autoridades señalaron que existe un grave riesgo en el puente y nadie hace nada desde hace cuatro meses en que se notificó la situación al Ayuntamiento local.



En respuesta a las solicitudes que han venido haciendo, únicamente se instalaron cuatro varillas con una cinta amarilla a fin de que los automovilistas tomen precauciones en la zona del hundimiento, pero no así en el paso sobre el puente donde la carpeta asfáltica registra un serio deterioro y filtraciones de agua.



“Ahora que están muy de moda los socavones el temor es de que ocurra una tragedia en el momento en que algún conductor circule sobre la arteria, pero también de peatones que caminan sobre el lugar y que de alguna forma están en riesgo si se registra un hundimiento”, señalaron los vecinos.



Anunciaron que la semana entrante estarían en condiciones de solicitar a la delegación de tránsito reconsidere y desvíe el aforo vehicular hasta en tanto no se lleve a cabo un dictamen técnico en el cual se determine bajo oficio si existe o no un riesgo para circular, pues solo de esa manera no se pone en riesgo la integridad de muchas personas.



De momento, la arteria sirve de desviación al flujo del transporte pesado, camiones materialistas, de carga en general con pesos superiores a las 10 toneladas; el aforo se estima en unos 40 vehículos por minuto en horas pico.