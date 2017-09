Se pierde amor a festejos patrios; caen ventas al 70% en artículos

La mala economía y la molestia que existe con el actual gobierno federal hacen que se pierda el amor a los festejos patrios. Las ventas de artículos alusivos, principalmente banderas y sobreros cayeron a un 70 por ciento de cinco años a la fecha en que productores y vendedores han venido reciclando los artículos en cada temporada.



María Luisa Salgado Medina, residente del Estado de México, cuya familia se dedica a elaborar y comercializar artículos de temporada como son banderas, reguiletes, sombreros, adornos para el auto, vestidos para bailables y todo tipo de adornos relativos al festejo, señaló que a la gente se le olvidó festejar su independencia.



“Llegamos el pasado sábado y con ello vemos que las ventas están muy bajas debido a que mucha gente está perdiendo esta tradición; es muy poca la venta y ya no hay algo que nos haga sentir mexicanos y parte de esa culpa la tienen los gobiernos, ahora ya ni en las escuelas ni las casas. Uno mismo hace que se pierda esta tradición”, relató.



Con su plataforma ambulante, los comerciantes visitan municipios de la entidad veracruzana en una tradición que tiene al menos 12 años. Por una parte, explica, está el hecho de no gastar y por otra existe molestia hacia el Gobierno de todo lo que está sucediendo.



“Hay mucho que decir, se ha comentado que por el gobierno pero a veces nosotros decimos que el gobierno no es responsable de todo y a nosotros nos toca continuar la tradición porque es muy bonita. Es cierto que de cinco años a la fecha las ventas de artículos patrios han bajado de manera considerable, de ahí que mucha de la mercancía se tiene que guardar hasta el siguiente año a pesar de que existen productos desde 5, 15 y 40 pesos, y banderas desde 10 hasta 300 pesos”, indicó.



Señaló que si esta temporada no es buena, tendrá tiempo para reinvertir en la confección de productos de Navidad, sin embargo, consideró que hay que agradecer y conmemorar a quienes dieron su vida para que nosotros obtuviéramos nuestra libertad y rememorarlos poniendo una bandera o un símbolo patrio afuera de las casas.