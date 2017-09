Transporte foráneo suspende servicio a Oaxaca y Chiapas

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-08-19:10:34 Coatzacoalcos Suspende por ahora ADO corridas a Oaxaca y Chiapas. SCT analiza condiciones de carreteras de estos estados.

Como medida de seguridad autobuses foráneos de la empresa ADO, suspendieron su servicio de viajes a Oaxaca y Chiapas, desde que pasó el sismo de 8.2 grados en escala de Richter. Por su parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en un comunicado publicado a las 14:00 hrs del viernes, indicó que se evalúan los daños en carreteras que conectan con Chiapas, Oaxaca y Tabasco.





SIN AUTOBUSES PARA CHIAPAS Y OAXACA



Yesenia Acevedo, representante de ADO informó que desde el momento que ocurrió el sismo se decidió suspender todas las corridas para esos estados, incluso había autobuses que ya estaban en carretera y fueron obligados a regresar por seguridad.



“Realmente se han estado analizando sólo es la zona de Oaxaca y Chiapas, es una cuestión de espera, no se trata de cancelar por cancelar, si no tenemos el acceso al sitio no podemos poner en riesgo a nuestro personal y a los pasajeros”, citó.



Señaló que no había un estimado de cuándo podría normalizarse el servicio y recomendó a la población no viajar hacia esos sitios hasta que se normalice la situación.

“Estamos viendo todo el tema de alertas, el tema vial”.





SCT



El comunicado emitido por parte de la SCT a las dos de la tarde de este viernes, señala.



“Tras el sismo registrado la noche del jueves, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su titular, Gerardo Ruiz Esparza, realizaron una supervisión del sector y constató que aeropuertos, puertos, carreteras, telecomunicaciones y ferrocarriles operan con normalidad.



La Secretaría continua con la evaluación de las condiciones de la red carretera en México, con el fin de garantizar la seguridad y conectividad a lo largo y ancho de nuestro país para todos los mexicanos.



La dependencia destacó que la red carretera federal opera con normalidad en toda la República. Los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco registran algunos daños sin afectar conectividad, aunque se lleva a cabo una evaluación para de inmediato llevar a cabo las reparaciones necesarias.





Coatzacoalcos



Indicaron que el puerto de Coatzacoalcos sólo manifestó daños leves en su edificio administrativo; en cuanto a puerto Madero y Salina Cruz, se trabaja en las afectaciones registradas.



Todos los aeropuertos a nivel nacional reportan operaciones normales. Y sólo en los de Ixtepec y Tuxtla Gutiérrez se reportan vidrios y paflones con averías leves.



Cabe señalar que de los 618 sitios de telefonía rural en Oaxaca, dejaron de funcionar 56, mismos que se están atendiendo. En cuanto a Chiapas, de los 793 sitios se afectaron 57, en los cuales se trabajan.



En cuanto a infraestructura en Chiapas, el Puente la Cintal km. 80+200 del tramo Cintalapa a Ocozocuautla, se está revisando por parte de personal de puentes del Centro SCT en el estado para verificar la estructura ya que presentó un levantamiento.



Precisó que en esa región se registraron asentamientos, derrumbes y deslaves en carretera Cintalapa-Tuxtla y autopistas Arriaga Ocozocuautla y Tuxtla-San Cristóbal.



En Tabasco, el Libramiento de Villahermosa presentó un asentamiento en el cruce Tierra Amarilla, sin daño. Ya se está evaluando la afectación. En Oaxaca se reportan deslaves en la carretera federal Oaxaca-Tehuantepec. Las labores de limpieza ya dieron inicio”. Es lo que se puede destacar de este comunicado de la dependencia.