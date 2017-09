Cuestiona Ferriz de Con eficacia de Yunes Linares para ‘limpiar la casa’

Al ser cuestionado sobre la actual administración de Veracruz, Pedro Ferriz de Con, periodista que busca ser candidato independiente a la Presidencia, refirió que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “pinta para lo mismo” que su antecesor y la clase política nacional, pues tiene la obligación de limpiar la casa, pero no se le ve que esté hecho de una pasta diferente.



Destacó que Javier Duarte de Ochoa es un ejemplo no sólo de la corrupción, sino de la falta de ejercicio de la justicia, pues se le acusa de desvío de recursos y ahora resulta que no se robó mucho, y no importa que esté en la cárcel, sino que debe regresar todo el dinero y también se debe traer a su esposa para que responda por lo que a ella corresponde.



Por otra parte, consideró que el camino para sacar a este país de donde está son las candidaturas ciudadanas, pues la partidocracia está agotada



Añadió que el contendiente a vencer rumbo a la presidencia es Andrés Manuel López Obrador, a quien no excluyó de vivir de los ciudadanos.



El periodista, quien ha expresado su interés de ser candidato independiente a la Presidencia de la República, indicó que hay una tendencia de las sociedades para ser más democráticas y participativas, y hoy la tarea es hacer conciencia de que México puede ser diferente.



Destacó que lamentablemente, los mexicanos se encuentran en decadencia y la mejor forma de salir de aceptar que se está en esta situación e interesarse en salir de ella.



“Para las próximas elecciones del 2018 se abre un panorama extraordinario y los partidos políticos no ofrecen nada, entonces hay que darle oportunidad a las candidaturas ciudadanas para hacer de las administraciones públicas algo que resulte favorable”, apuntó.



Ferriz de Con indicó que el hartazgo que hay hacia los partidos es la llave que abre la puertas a los independientes, pues ya no es posible vivir en un país en donde todo el 33 por ciento se lo roban y mientras a los ciudadanos no les alcanza el dinero pero el presidente dice que el consumo ha aumentado.



Respecto a la situación de inseguridad, el periodista señaló que en México ésta se encuentra ligada con la delincuencia, el narcotráfico y el gobierno, pues éste obtiene beneficios de la delincuencia.





Agregó que PRI, PAN y PRD van en decadencia, pero en lo que respecta a Andrés Manuel López Obrador, sería el contrincante a vencer.



Destacó que éste habla de las mafias del poder, pero AMLO ha sido militante de varios partidos y en 18 años ha costado 10 mil millones de pesos el que se dé a conocer.



Ferriz de Con indicó que le gustaría que Juan Manuel Diez Francos, alcalde de Orizaba, ciudad a la que ve limpia y bonita, sea candidato a gobernador del estado pero no por el PRI, sino como independiente.

