Amagan con dejar sin agua a Xalapa

El Comisariado Ejidal de la localidad del Castillo, José Pérez, podría dejar sin agua a más de 100 mil habitantes de Xalapa, este sábado 9 de septiembre, acusó el agente municipal Juan Hernández Baizabal.



Hernández Baizabal expuso que el Comisariado Ejidal ha amenazado con cerrar las válvulas de agua, para impedir el abasto a cinco congregaciones, la zona residencial y el campo militar.



Explicó que de El Castillo depende el suministro de agua en la avenida Araucarias y fraccionamientos de alta plusvalía como Monte Magno, La Marquesa y Las Ánimas. Además, de la colonia El Olmo, Las Trancas y otras zonas.



\"El Castillo supera los 15 mil habitantes, estamos hablando que en Chiltoyac hay cerca de 5 mil, pero toda la zona residencial, las plazas comerciales de Xalapa, localidades de Emiliano Zapata, como El Limón, El Guayabo, El Terrero, Rancho Nuevo, la zona de El Lencero, el campo militar, yo creo que estamos hablando de 100 mil habitantes o más\".



Las intención del Comisariado Ejidal se debe a que no ha recibido respuesta del Ayuntamiento de Xalapa, a sus peticiones de obra pública, por lo que advirtió que cerrará las válvulas para impedir el flujo del líquido vital.



Refirió que hace algunos años, cuando Reynaldo Escobar Pérez era alcalde de Xalapa, José Pérez cerró las válvulas y dejó sin agua a la población.



\"No es la primera vez que lo pretende hacer, porque con Reynaldo Escobar sí lo hizo, después llegaron a ciertas negociaciones pero no fue para beneficio del pueblo\".