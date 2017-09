Salida de militantes, reflejo de lo que pasa en el PRI

La adhesión de militantes priistas a otros partidos políticos, como el caso de la ahora ex secretaria General del PRI Regina Vázquez y el ex diputado local Ricardo Ahued, es un síntoma de lo que está pasando al interior de este instituto, en donde hace falta operatividad y sensibilidad política entre la dirigencia estatal y la base.



Así lo acusó Vicente Luna Hernández, coordinador general del Grupo Expresión Democrática, corriente crítica de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional que preside el ex delegado del ISSSTE, Renato Alarcón Guevara.



En entrevista consideró que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI debe tener mayor participación y cuidado de lo que sucede en el priismo de Veracruz, ya que: “la adhesión de la diputada Regina Vázquez es una señal clara de lo que pasa en el priismo veracruzano, que falta mucha operatividad política entre la dirigencia y las bases”.



Recordó que el Grupo Expresión Democrática ha insistido que la militancia no tiene canales de comunicación con el Comité Directivo Estatal, es por ello que no sorprende la decisión de la ahora exsecretaria General del PRI y diputada local por este instituto político, quien anunció este día su renuncia a la cartera priista y su adhesión a las filas de la bancada panista.



“Era bien sabido y secreto a voces que no tenía comunicación con el presidente del partido, no había una relación institucional como la que se tendría que presentar entre un presidente del Comité y su Secretaria general”. No existe la operatividad política por parte del CDE, y el CEN tiene abandonado al priismo veracruzano, aseguró.



Consideró que esta renuncia es una oportunidad y señal de lo que se debe hacer en el priismo veracruzano, y lo que se tiene que hacer es una reestructuración total del CDE.



Recordó que no solo fue la renuncia de Regina Vázquez, sino que también se presentó la adhesión de Ricardo Ahued a las filas de Morena.



Para finalizar propuso que los senadores Héctor Yunes y José Yunes convoquen a una unidad, que vaya más allá de ellos dos, ya que el PRI necesita que se unan pero por el bien de los priistas veracruzanos.